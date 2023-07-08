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【瞰全球】高赤字高债务高通胀 美媒：美国经济“深度衰退”或难避免

2023年07月08日10:32 | 来源：中国日报网
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　　中国日报网7月7日电 据美国《华尔街日报》报道，美国国会预算办公室发布报告显示，美国长期赤字面临严峻形势。如果现行法律保持不变，美国的预算赤字将迅速扩大，并达到只有在二战期间和新冠疫情最艰难时期才会出现的水平。

　　与“高赤字”相伴而生的是“高债务”。自从美国民主党与共和党就提高债务上限达成最终协议后，美国财政部也似乎彻底“放飞”了自我，仅六月份一个月内就新增了8500亿美元的债务。据美国财政部数据，美国目前联邦债务规模约31.47万亿美元，相当于每个美国人负债9.4万美元。

　　此外，“高通胀”依旧不容乐观。本月早些时候，美国劳工部发布5月份消费者物价指数（CPI），该指数显示通胀同比增长4%，较2021年1月上涨了15%。其中，物价上涨的主要推动因素来自二手车价格和住房价格的上涨。美国二手车价格已连续第二个月环比上涨4.4%。住房价格5月环比上涨0.4%，同比上涨8.0%。

　　另据美国商务部6月30日公布的数据显示，美国5月个人消费支出（PCE）价格指数环比涨幅0.1%，同比涨幅3.8%。

　　多家机构认为，尽管通胀率已从9.1%的峰值回落，但仍是新冠大流行前平均水平的两倍之多，远高于美联储2%的目标利率。

　　高赤字、高债务、高通胀……一系列棘手的经济问题似乎是“难上加难”。美联储选择再次加息，经济学家则警告称，受借贷成本过高、市场需求疲软等不利影响，经济衰退即将来临。

　　受增长动能减弱、美联储激进加息、银行业危机等因素拖累，美国经济或将在今年晚些时候陷入衰退。（来源：宋晨 英文《中国日报》2023年5月19日8版）

　　当地时间6月28日，美联储主席鲍威尔发出警告，称美国经济可能会陷入衰退，美联储将通胀率恢复到2%的目标可能要到2025年才能实现。几乎所有官员都预计2023年将有更多加息，以继续对抗顽固的通胀。

　　据悉，自2022年3月进入本轮加息周期以来，美联储已经10次加息，累计加息幅度达500个基点，当前联邦基金利率目标区间为5%至5.25%。

　　美国《福克斯新闻网》在一篇文章中写道：“通货膨胀问题迫使曼努埃尔（Maloof）酒馆等许多小企业将成本转嫁给了消费者。为了生存，Maloof 将菜单价格提高了约 6.5%。”

　　随着生产、就业和投入价格等指标回落，美国6月制造业活动出现连续第八个月萎缩，跌至三年多来的最低水平。美国商品消费需求降温、商品零售增速回落，制造业新订单呈现下滑趋势。

　　美国联储会议纪要中显示，预计今年将有更多的利率上调，维持对衰退的预测。

　　华尔街资深投资者Ander Perez-Orive和Yannick Timmer在一份报告中透露，由于最近的利率上升，大批陷入困境的公司可能会倒闭，“深度衰退”或难避免。

　　（编译：曹原青 涂恬 李海鹏）

(责编：贾文婷、刘叶婷)

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