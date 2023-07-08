新华社北京7月7日电 综合新华社驻外记者报道：北约秘书长斯托尔滕贝格7日称，北约计划在即将召开的峰会上商定对乌克兰长期援助计划。俄罗斯媒体7日报道，萨马拉州一从事炸药生产的工厂发生爆炸。

——北约秘书长斯托尔滕贝格7日说，北约计划在即将召开的峰会上商定一项对乌克兰的多年期援助计划，确保乌克兰武装部队和北约间的互操作性。峰会还将制定新的区域威慑和防御计划等。北约峰会将于11日至12日在立陶宛首都维尔纽斯举行。

——欧盟理事会和欧洲议会7日就《支持弹药生产法案》达成一项临时协议，以期确保欧洲弹药产量长期增长，并支持乌克兰和欧盟成员国的弹药供应。根据当天欧盟理事会发表的声明，临时协议同意从欧盟预算中紧急调动5亿欧元，以支持欧洲弹药和导弹的生产能力。

——塔斯社7日援引当地应急服务部门的话报道说，俄萨马拉州恰帕耶夫斯克市一工厂发生爆炸，导致6人死亡、2人受伤。事故发生在维修和拆除管道时，爆炸没有引起火灾。据悉，该工厂从事炸药生产。

——乌克兰内务部6日在社交媒体发文说，乌西部城市利沃夫遭俄导弹袭击，造成4人死亡、40人受伤。据乌克兰媒体报道，6日凌晨，俄罗斯使用“口径”巡航导弹对利沃夫发动空袭，导致当地民房、教育设施和电力设施大面积受损。

——今日俄罗斯通讯社6日援引俄国防部消息人士的话报道说，俄军当日的打击目标是利沃夫的陆军学院，那里存有西方制造的武器装备，其中很可能包括英国提供的主战坦克。此外，驻扎有约800名乌克兰士兵和雇佣兵的军营也遭到打击。

——俄罗斯外交部6日召见芬兰驻俄大使，就芬兰反俄政策提出抗议并宣布采取回应措施，将9名芬兰外交人员列为“不受欢迎的人”，从10月1日起撤销对芬兰驻圣彼得堡总领馆活动的许可。俄外交部的声明说，芬兰的反俄政策破坏了两国几十年来形成的互利合作关系。

——俄罗斯国防部6日发布通报，45名被俘俄军人已从乌克兰控制区返俄。

——俄罗斯联邦安全会议秘书帕特鲁舍夫6日在俄西南部城市克拉斯诺达尔举行的南部联邦区安全会议上称，今年乌克兰方面仅在克里米亚方向就发动了70多次无人机袭击。今年以来，俄南部联邦区已发生10起恐怖袭击事件。

——据乌克兰国家通讯社6日报道，乌克兰国防部情报总局局长布达诺夫接受外媒采访时表示，目前扎波罗热核电站发生人为灾难的危险在缓慢下降，乌方已采取“公开和非公开行动”以降低核电站危险，但他拒绝透露具体信息。

——乌克兰总统办公室副主任若夫克瓦5日在接受乌克兰国际文传电讯社专访时说，若北约宪章第五条不适用于乌克兰，乌方将不会同意加入北约，因为对乌方而言，最佳安全保障就是北约宪章第五条。（参与记者：任珂、付一鸣、李东旭、赵冰、陈汀）

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