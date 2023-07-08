新华社东京7月7日电（记者郭丹）据日本媒体7日报道，冲绳县8个市民团体6日举行记者会并签署声明，共同反对将福岛第一核电站核污染水排放大海。

《琉球新报》报道，冲绳环境联盟、冲绳和平市民联络会等8个市民团体在记者会上表示，“强烈反对排放核污染水”，“这是在破坏自然环境，会导致海洋环境再也无法回到从前”。

《琉球新报》4日发表评论说，福岛核污染水排海计划最早由日本经济产业省提出。当时举行的一场专家研讨会的报告书写道，把核污染水经过处理后排海，“是最短期也是成本最低的处理方式”。也就是说，日本政府只认准这种最划算方法，而忽略其他选项。评论说，这种做法完全无视民意。强行排放核污染水，是对那些为了早日恢复福岛家园的人们的背叛和抛弃，是对人权的重大侵害。

国际原子能机构4日发布了日本福岛核污染水处置综合评估报告。据日媒报道，日本将根据评估报告等情况决定排海日程。日方在福岛核污染水排海问题上一意孤行，引发日本国内及包括太平洋沿岸地区在内的国际社会强烈反对和质疑。

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