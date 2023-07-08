新华社北京7月7日电（记者马卓言）外交部发言人汪文斌7日表示，中方敦促日方不要试图把机构报告当作排海的“通行证”，停止强推排海计划，以负责任方式处置核污染水。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，国际原子能机构总干事格罗西承认参与日本福岛核污染水处置审查评估工作的国际专家对综合评估报告存在分歧。同时，参加审查工作的中方专家日前对机构综合评估报告表示遗憾。请问发言人对此有何评论？

汪文斌说，这些情况再次表明，机构仓促出台报告，没有充分反映所有参加评估工作的各方专家意见，相关结论存在局限性和片面性，没有解决国际社会对日本福岛核污染水排海计划的关切。机构总干事指出，机构不会为任何国家核污染水排海背书。

“中方敦促日方不要试图把机构报告当作排海的‘通行证’，停止强推排海计划，以负责任方式处置核污染水。”汪文斌说。

针对日本官员称日方排放氚的浓度标准远远严于其他所有国家，汪文斌在回答有关提问时表示，日方把福岛核事故污染水与世界各地通行的核电站正常运行排水混为一谈，这是偷换概念、误导舆论。

汪文斌说，即便不是专家，普通民众也不难想象，直接跟福岛核事故中熔化的反应堆堆芯接触的核污染水和不与反应堆堆芯直接接触的核电站正常运行排水有本质不同。两者来源不同、所含放射性核素种类不同、处理难度不同，根本不具可比性。特别是，国际原子能机构没有评估日方核污染水净化设备的有效性和长期可靠性，无法保证未来30年所有核污染水都能处理达标。“日方拿核电站正常运行排水说事，试图为核污染水排海的错误决定‘洗白’，这是在打着科学的幌子误导国际社会。”

“我们还注意到，日方为美化核污染水费尽心机，包括将放射性元素氚设计成无害的‘吉祥物’形象，还发明了‘处理水’这样的伪科学名词。”汪文斌说，日方目的只有一个，那就是淡化核污染水的危害。但无论日方怎么“洗白”，也不可能在国际社会面前蒙混过关。核污染水就是核污染水。无论日方怎么说，也不能把污染水变成正常水，不能推卸把污染水强行排海所带来的后果和责任。

“覆水难收，遗祸无穷。我们敦促日方不要再试图推卸责任了，老老实实地回应国际社会正当关切，停止推进核污染水排海计划，切实以科学、安全、透明、协商的方式妥善处置核污染水。”汪文斌说。

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