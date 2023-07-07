新华社联合国7月6日电 专访：美国应向尼加拉瓜偿还“历史欠债”——访尼加拉瓜外长蒙卡达

新华社记者毛磊

37年前，联合国主要司法机关国际法院曾作出判决，要求美国对给尼加拉瓜造成的损害予以赔偿。尼加拉瓜外长蒙卡达日前在纽约联合国总部接受新华社记者采访时表示，30多年过去了，美国仍负有法律责任，应偿还“历史欠债”。

蒙卡达向联合国秘书长古特雷斯转交尼加拉瓜总统奥尔特加签字的信函，信函请求古特雷斯向联合国大会散发一份尼加拉瓜关于美国赔偿责任的立场文件。

记者获悉，立场文件指出，“美国对尼加拉瓜人民的历史欠债37年了仍未偿还”，并表示尼加拉瓜从未放弃这笔欠债，也没有放弃过获取赔偿的权利。

蒙卡达说，按照判决，美国负有法律责任，须赔偿给尼加拉瓜人民和政府等造成的损害。他强调，此前的判决“有约束力且是强制性的”，美国应当履行。

1986年6月27日，国际法院就尼加拉瓜政府诉美国粗暴干涉尼内政等作出终审判决，认定美国在尼加拉瓜的种种行为，违反国际法有关不干涉他国内政、不对他国使用武力、不侵犯他国主权、不干扰和平的海上贸易等义务。此后，联大多次通过决议呼吁执行该判决。但美国不仅拒绝履行判决，还在联合国安理会、联大就有关应立即向尼加拉瓜支付赔偿等决议进行表决时，分别动用了否决权或投反对票。

蒙卡达指出，对比美国当年拒绝履行国际法院判决等做法，美国及其一些盟友如今常把“基于规则的国际秩序”挂在嘴边，其目的是拒绝接受国际法和联合国宪章，将自家“规则”强加于人，这同时也是美国一贯搞双重标准的典型体现。

蒙卡达直言，一直以来，美国在国际关系等众多领域和人权等问题上不尊重他国主权，奉行双重标准，“为的是服务自己的利益”。

他还说，针对美国等国家违反国际法、干涉他国内政的做法，国际社会应团结一心，捍卫联合国宪章宗旨和原则，反对霸权主义，建设公正世界。

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