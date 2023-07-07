人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

专访：英中合作仍需“破冰精神”——访英国48家集团俱乐部副主席贝内特

2023年07月07日08:24 | 来源：新华网
小字号

新华社伦敦7月6日电 专访：英中合作仍需“破冰精神”——访英国48家集团俱乐部副主席贝内特

新华社记者杜鹃 吴鲁

7月6日，国家主席习近平向中英贸易“破冰之旅”70周年活动致贺信。在北京出席此次纪念活动的英国48家集团俱乐部副主席基思·贝内特当天在接受新华社记者书面采访时说，习近平主席的这封贺信热情洋溢，英中经贸关系发展拥有巨大潜力，70年前英国工商界有识之士访华时所展现的“破冰精神”如今依然值得借鉴。

1953年，在西方国家对新中国实行贸易封锁之际，时任伦敦出口公司董事长的杰克·佩里带领一批英国企业家，冲破重重阻碍来到中国，开启“破冰之旅”。翌年，48家有志开展对华贸易的英国公司创立“英中48家集团”，即“英国48家集团俱乐部”的前身，多年来一直致力于对华友好合作。

长期关注中国发展的贝内特说，习近平主席积极评价了杰克·佩里率领的首批“破冰者”和“破冰精神”传承者为英中经贸关系发展所发挥的作用。“时间跨度越久，越能看清‘破冰者’当初是多么有远见。远见与勇气，即使在最困难时节，也能推动合作取得进展。这正是我们所需要的。”

贝内特认为，纪念“破冰之旅”70周年相当重要，延续“破冰精神”也非常必要。在他看来，与70年前不同的是，如今英国工商界广泛支持英中深化经贸合作。

谈及西方一些人所谓对华“去风险”的论调时，贝内特直言：“这是一个错误说法。只有存在风险时，才需要‘去风险’。我认为，中国是机遇，而非风险。”

贝内特告诉新华社记者，英国政府今年6月发布的贸易数据显示，2022年英中货物和服务贸易总额和英国对华出口都出现大幅增长，这表明英国企业对中国以及与中国合作有着极大兴趣，“此时谈论‘脱钩断链’‘去风险’是多么不切实际”。

贝内特表示，英中经济和商业关系与英国经济健康和英国人经济福祉息息相关。对华“脱钩”“去风险”全无必要，且无助于增强西方国家的安全感。这是“一种逆历史潮流的思维方式，没有任何一个国家可以在孤立的情况下实现可持续发展和繁荣”。

贝内特认为，英中经贸关系拥有很大发展潜力，英中在其他一些领域也显示出互补性，如教育、健康、金融服务、可再生能源、新能源汽车、应对老龄化社会挑战等，双方深化合作潜力巨大。

贝内特最后指出，“破冰精神”适用于英中关系中各个层面，不仅在经贸领域，教育、文化、科研等领域同样需要“破冰精神”。

(责编：于洋、徐祥丽)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部