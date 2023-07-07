新华社伦敦7月6日电 专访：英中合作仍需“破冰精神”——访英国48家集团俱乐部副主席贝内特

新华社记者杜鹃 吴鲁

7月6日，国家主席习近平向中英贸易“破冰之旅”70周年活动致贺信。在北京出席此次纪念活动的英国48家集团俱乐部副主席基思·贝内特当天在接受新华社记者书面采访时说，习近平主席的这封贺信热情洋溢，英中经贸关系发展拥有巨大潜力，70年前英国工商界有识之士访华时所展现的“破冰精神”如今依然值得借鉴。

1953年，在西方国家对新中国实行贸易封锁之际，时任伦敦出口公司董事长的杰克·佩里带领一批英国企业家，冲破重重阻碍来到中国，开启“破冰之旅”。翌年，48家有志开展对华贸易的英国公司创立“英中48家集团”，即“英国48家集团俱乐部”的前身，多年来一直致力于对华友好合作。

长期关注中国发展的贝内特说，习近平主席积极评价了杰克·佩里率领的首批“破冰者”和“破冰精神”传承者为英中经贸关系发展所发挥的作用。“时间跨度越久，越能看清‘破冰者’当初是多么有远见。远见与勇气，即使在最困难时节，也能推动合作取得进展。这正是我们所需要的。”

贝内特认为，纪念“破冰之旅”70周年相当重要，延续“破冰精神”也非常必要。在他看来，与70年前不同的是，如今英国工商界广泛支持英中深化经贸合作。

谈及西方一些人所谓对华“去风险”的论调时，贝内特直言：“这是一个错误说法。只有存在风险时，才需要‘去风险’。我认为，中国是机遇，而非风险。”

贝内特告诉新华社记者，英国政府今年6月发布的贸易数据显示，2022年英中货物和服务贸易总额和英国对华出口都出现大幅增长，这表明英国企业对中国以及与中国合作有着极大兴趣，“此时谈论‘脱钩断链’‘去风险’是多么不切实际”。

贝内特表示，英中经济和商业关系与英国经济健康和英国人经济福祉息息相关。对华“脱钩”“去风险”全无必要，且无助于增强西方国家的安全感。这是“一种逆历史潮流的思维方式，没有任何一个国家可以在孤立的情况下实现可持续发展和繁荣”。

贝内特认为，英中经贸关系拥有很大发展潜力，英中在其他一些领域也显示出互补性，如教育、健康、金融服务、可再生能源、新能源汽车、应对老龄化社会挑战等，双方深化合作潜力巨大。

贝内特最后指出，“破冰精神”适用于英中关系中各个层面，不仅在经贸领域，教育、文化、科研等领域同样需要“破冰精神”。

(责编：于洋、徐祥丽)