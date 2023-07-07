新华社北京7月6日电 题：“我们感受到了中国共享发展成果的真挚意愿”——记驻华使节走进国机集团

新华社记者董雪

6日，来自63个国家和国际组织的66位驻华使节走进中国机械工业集团有限公司，近距离了解中国企业践行制造业高质量发展、推进新型工业化和推动全球经贸合作的发展脉动。

赏模型、看沙盘、听讲解、观影像……在国机集团国际化经营成果展厅，使节们全面了解中国企业在能源工程、环境工程、民用工程等领域的全球发展概况。

7月6日，驻华使节在国机集团国际化经营成果展厅内参观由该集团承建的肯尼亚基佩托风电项目沙盘。新华社记者 李鑫 摄

塞浦路斯驻华大使玛莎·玛夫罗玛蒂表示，这些遍布全球的项目让她看到中国企业如何在坚持环境友好、解决当地人民就业、发展民生的同时确保经济效益。

“这些‘出海’项目在推动其他国家和地区经济发展方面卓有成效，中国企业的发展模式值得我们借鉴。”玛夫罗玛蒂说，塞浦路斯已经与中国在工业化建设、学术交流、文化旅游等领域开展了深度合作，期待未来塞中战略伙伴关系能通过更多务实合作进一步走深走实。

在看到国机集团承建的尼泊尔博克拉国际机场项目模型时，尼泊尔驻华大使比什努·普卡尔·施雷斯塔激动地表示，机场的成功运行将使世界上更多人看到博克拉迷人的自然风光。“我也期待未来尼中两国在基础设施建设、旅游发展等方面开展更多合作。”

午后，使节们来到国机集团中国农机院，实地参观农业装备技术全国重点实验室、国家工程研究中心和装备制造展览室外展区。

看着现场陈列的一排排大型农机装备，驻华使节们兴致勃勃，纷纷拍照留念，并不时就技术细节、性能参数、应用场景等问题与在场工程技术人员交流。

7月6日，驻华使节在国机集团中国农机院参观“东方红”拖拉机。新华社记者 李鑫 摄

印度尼西亚驻华使馆公使狄诺表示，此次参观让他再次认识到中国装备制造业全球领先的生产技术，也真切感受到中国与其他国家、尤其是发展中国家开展技术合作、共享发展成果的积极意愿。

“印尼与中国已开展了多项深度合作，比如采用中国技术建造的雅万高铁已在联调联试综合检测中达到350公里运行时速，并将于8月开始运营。”狄诺说，此次参观让他看到了两国在农业生产、中小企业合作和改善民生等方面广阔的合作前景。

塞内加尔驻华大使伊布拉希马·索里·锡拉表示，国机集团不少项目和技术都非常符合包括塞内加尔在内的许多非洲国家发展需要。

“我亲眼见证了包括塞内加尔在内的广大非洲国家从与中国的合作中受益。”锡拉说，希望塞内加尔继续同中国开展多领域合作，也希望国机集团能够在能源工程、装备制造、农机设备等方面，为包括塞内加尔在内的广大非洲国家提供支持。

7月6日，驻华使节在国机集团中国农机院观看番茄采摘机器人作业演示。新华社记者 李鑫 摄

本次活动是“驻华使节步入国企”系列活动第四场。该系列活动由外交部和国务院国资委共同组织，旨在为中央企业和各国驻华使节打造互动交流平台。此前，驻华使节还参访了国家电网有限公司、中国交通建设集团有限公司等大型国企。

(责编：于洋、徐祥丽)