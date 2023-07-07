新华社明斯克7月6日电（记者鲁金博）白俄罗斯总统卢卡申科6日表示，俄罗斯私营军事实体瓦格纳组织创始人普里戈任目前不在白俄罗斯。

卢卡申科当天在明斯克与外国记者见面时说，白俄罗斯没有为瓦格纳建造营地，只是向他们提供了几个以前战时曾使用过的旧军营。据他所知，瓦格纳成员从前线撤军后在营地休整。至于普里戈任，他目前不在白俄罗斯，而是在俄罗斯的圣彼得堡。

卢卡申科表示，他不认为在白俄罗斯部署瓦格纳成员会给白方带来风险。“瓦格纳部队具有丰富的战斗经验，可以为我们的武装部队提供培训。稍后我会弄清楚他们是否在白俄罗斯停留以及他们有多少人。我将信守承诺，接待他们。”

卢卡申科认为，在俄罗斯发生的瓦格纳兵变事件不会在白俄罗斯重演。

6月24日，俄罗斯联邦安全局说，因瓦格纳涉嫌煽动武装叛乱，已对其创始人普里戈任刑事立案。当晚，普里戈任接受卢卡申科有关停止该组织在俄境内行动并采取进一步措施缓和紧张局势的建议，返回营地。

6月26日晚，俄罗斯总统普京表示，瓦格纳人员可以选择与俄国防部或其他强力部门签订合同、继续为国效力，也可以回到亲友身边，或者去白俄罗斯。

6月27日，卢卡申科向媒体确认，普里戈任已在白俄罗斯境内。卢卡申科说，白俄罗斯向普里戈任提供了安全保障。

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