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中国代表呼吁美方等推动伊核协议早日重返正轨

2023年07月07日08:15 | 来源：新华网
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新华社联合国7月6日电 中国常驻联合国副代表耿爽6日在安理会伊核问题公开会上发言，呼吁美国等有关各方推动伊朗核问题全面协议早日重返正轨。

耿爽指出，伊核问题全面协议是经安理会决议核可的多边外交重要成果。美国上届政府单方面退出全面协议，对伊极限施压，引发了伊核危机。2021年4月以来，各方在欧盟协调下开展多轮务实谈判，距离恢复履约曾仅有“一步之遥”。但令人遗憾的是，谈判自去年8月以来陷入僵局。

耿爽说，当务之急是各方作出更大努力，争取尽快启动复谈进程。美国等有关各方应抓住积极势头，采取务实态度，与伊方相向而行，推动全面协议早日重返正轨。中方呼吁美方解除对伊及第三方的所有单边制裁及“长臂管辖”措施，停止威胁使用武力的错误做法，为早日全面恢复履约创造良好条件。

耿爽表示，有关各方应保持理性态度，将伊核问题与其他问题分开处理，避免采取任何可能升级局势、破坏政治外交解决的消极举动。中方主张安理会应在伊核问题上发挥建设性作用，安理会第2231号决议部分对伊限制性措施将于今年10月到期，2020年围绕“快速恢复制裁”机制的闹剧不应再度上演。

耿爽说，不久前，伊朗和沙特通过北京对话实现了历史性复交，为伊核等中东热点问题的政治解决、中东地区的全面和解注入动力和希望。中方愿同各方一道，秉持真正的多边主义，落实全球安全倡议，走共同安全道路，携手构建中东安全新架构，实现中东长治久安。中方始终致力于维护全面协议有效性和安理会决议的权威性，始终以建设性态度参与伊核问题政治外交解决进程。中方愿同各方保持密切接触，推动全面协议早日重返正确轨道，维护国际核不扩散体系和中东地区和平稳定。

(责编：于洋、徐祥丽)

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