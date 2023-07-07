实现地区长治久安是地区国家的共同责任，促进经济增长是地区国家的共同任务，多样文明和谐是地区国家人民的美好愿景，公平、公正是地区国家的一致追求

在上海合作组织成员国元首理事会第二十三次会议上，习近平主席充分肯定过去10年来上海合作组织积极践行人类命运共同体理念的成功实践，着眼上海合作组织未来发展提出重要建议和合作倡议，为在更大范围、更宽领域、更深层次上推进上海合作组织各领域合作擘画路线图、指明新前景，对构建上海合作组织命运共同体、维护亚欧大陆以及世界的和平与繁荣具有十分重要的意义。

成立20多年来，上海合作组织坚定弘扬“上海精神”，牢牢把握时代潮流，始终朝着求团结、增互信、谋发展、促合作的正确方向迈进。上海合作组织各方秉承守望相助、同舟共济优良传统，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互支持，反对外部势力干涉破坏，协力营造睦邻友好、团结互信的合作氛围。在习近平主席和与会各国领导人共同努力下，本次峰会达成系列共识，取得重要成果。这充分表明，只要上海合作组织各方胸怀大局，担起责任使命，排除各种干扰，就能够维护好、实现好各成员国安全和发展利益。

实现地区长治久安是地区国家的共同责任，促进经济增长是地区国家的共同任务，多样文明和谐是地区国家人民的美好愿景。提升本组织安全合作水平，持续开展联合行动，严厉打击“东突”等“三股势力”、毒品走私、网络和跨国有组织犯罪；建议扩大本组织国家本币结算份额，拓展主权数字货币合作，推动建立本组织开发银行；继续深化教育、科技、文化、卫生、体育、媒体等领域合作，支持上海合作组织睦邻友好合作委员会等民间机构工作，举办更多人文交流活动……习近平主席在本次峰会上就同各方一道落实全球安全倡议、全球发展倡议、全球文明倡议提出一系列务实合作倡议。俄罗斯莫斯科国际关系学院教授阿列克谢·阿列克萨欣表示，在中国的引领下，上海合作组织成员国在安全、经贸和人文等各领域的互利合作及交流互鉴不断取得丰硕成果，上海合作组织稳步发展的社会民意基础持续巩固，发展前景和空间越来越广阔。

今年是习近平主席提出“一带一路”倡议10周年。10年来，“一带一路”倡议在本地区落地生根，为各国实现可持续发展发挥了积极作用，受到地区人民广泛欢迎。上海合作组织成员国多次在上海合作组织峰会宣言中强调支持“一带一路”倡议。中方今年将举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛。习近平主席表示，欢迎各方参加论坛活动，共同把这条造福世界的幸福之路铺得更宽更远，并提出要加强高质量共建“一带一路”同各国发展战略和地区合作倡议对接，深入推进贸易和投资自由化便利化，加快口岸基础设施和区域国际物流大通道建设，保障区域产业链供应链稳定畅通。哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、巴基斯坦、俄罗斯、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦等国重申支持中国提出的“一带一路”倡议，肯定各方为共同实施“一带一路”倡议，包括为促进“一带一路”建设与欧亚经济联盟建设对接所做工作。

公平、公正是地区国家的一致追求。习近平主席强调，要弘扬全人类共同价值，坚定维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，反对霸权主义和强权政治，推动全球治理朝着更加公正合理的方向发展，在不断促进权利公平、机会公平、规则公平的共同努力中推进人类社会现代化。此次峰会上，各成员国重申通过各国间平等互利合作，构建更具代表性、更加公正民主的多极世界秩序。这些充分展现上海合作组织各方坚定维护真正的多边主义，共同做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者的愿望和决心。

心合意同，谋无不成。上海合作组织各方将继续精诚合作、砥砺前行，推动构建上海合作组织命运共同体，努力实现各国人民对美好生活的向往，共同为维护世界和平与发展注入强劲动力。

《 人民日报 》（ 2023年07月07日 02 版）

(责编：卫嘉、白宇)