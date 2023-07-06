新华社北京7月6日电 题：大势所趋：中国前行之路势不可挡——把握中美关系正确航向系列评论之五

新华社记者郑汉根

一段时间以来，美方一些政客抱持零和思维，为了维护美国霸权，心心念念阻遏中国发展步伐，对中国极尽遏制打压之能事。然而14亿多中国人推进中华民族伟大复兴的坚强决心和坚定步伐无人可挡，中华民族伟大复兴已经进入了不可逆转的历史进程。妄图“从实力地位出发”压服中国，这些美国政客打错了算盘。

中国前行之路势不可挡，因为中国发展振兴有着强大的内在逻辑。中国能够不断稳健向前发展，是因为有着中国共产党坚强领导、有着全过程人民民主等独特而有力的制度优势；中国能够不断稳健向前发展，是因为中国有着14亿多勤劳智慧的人民，他们为了更加幸福的生活、更加繁荣的国家在日复一日奋力打拼；中国能够不断稳健向前发展，更是因为中国式现代化走得通、行得稳，是全面建成社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的康庄大道。匈牙利前总理迈杰希·彼得认为，中国共产党的领导、中国特色社会主义制度最适合中国国情，必将推动中国在未来取得更大进步。特斯拉首席执行官马斯克说，中国人民勤奋、智慧，中国发展成就理所当然。

中国前行之路势不可挡，因为中华文明具有强大而坚韧的生命力。中华民族有着五千年深厚的文明积淀，“敬德保民”“天行健，君子以自强不息”“苟日新，日日新，又日新”……中华文明的优秀特质不断在新时代焕发出璀璨的光彩，中华文明的连续性、创新性、统一性、包容性、和平性让中华文明始终保持生机活力，引领着中华民族现代文明不断续写新的辉煌。英国知名学者马丁·雅克说，要理解中国发展取得的成功，必须理解中华文明的特性。卡塔尔半岛电视台网站近日刊文说，中国的最终目标就是实现中华民族伟大复兴，也就是实现“中国梦”。

中国前行之路势不可挡，也是因为中国与世界深度交融，中国发展离不开世界，世界发展也需要中国。随着中国现代化产业体系建设的推进，中国将为世界提供更多更好的中国制造和中国创造，为世界提供更大规模的中国市场和中国需求。中国连续6年保持全球货物贸易第一大国地位，是140多个国家和地区的主要贸易伙伴。国际货币基金组织预测，今年中国经济对世界经济增长的贡献率约为三分之一。中美经济关系也早已深度融合。2018年以来，美国对中国商品持续加征高额关税，但2022年中美贸易额达到近7600亿美元，创下历史新高。新加坡总理李显龙表示，中国创造了合作、贸易、繁荣的机会，许多国家都想把握中国发展带来的机遇，希望与中国有更多贸易往来。

中国前行之路势不可挡，也是因为中国选择的和平发展道路得人心、合潮流、顺大势。中国始终把自身命运同各国人民的命运紧紧联系在一起，积极推动构建人类命运共同体，与世界各国共同深入推进“一带一路”建设，本着天下情怀提出全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议等一系列中国倡议，国际社会对中国推动世界各国合作共赢的诚意和推动世界持久和平繁荣的善意有着越发深入的体会。“中国好，世界才更好”已成为当今国际社会日益深入的共识。俄罗斯莫斯科国立大学新闻系俄中研究中心主任叶甫盖尼·扎伊采夫说，中国作为负责任的大国，积极推动构建人类命运共同体，为世界和平与发展注入中国力量。伊朗中国问题专家穆罕默德·礼萨·马纳菲说，中国坚持和平、平等、友好的外交政策，体现了“让我们共同发展”的价值取向。

站在历史正确的一边，站在人类进步的一边，这就是当今中国所处的“时”和“势”，就是中国道路在世界舞台上所展现的“道”和“义”。“势之所趋，岂非理而能然哉。”中国发展道路合乎一个国家能够取得持续发展繁荣的内在规律，符合国际社会期盼持久和平繁荣的人心所向。美国一些政客迷信其几十年来在世界各地自以为行之有效的“大棒政策”“胁迫外交”的威力，也要对中国如法炮制，但事实证明这一套在14亿中国人面前行不通。香港亚洲时报网站日前刊文评论说，中国已经相对不受美国制裁和限制的严重影响，美国政府几乎将所有努力都集中在阻止中国崛起上却徒劳无功。美国前外交官傅立民说，“那些想延缓甚至逆转中国发展进程的美国人犯了错误，他们的目的不可能实现，反而对美国自身有害”。

“志之所向，无坚不入；锐兵精甲，不能御也。”几千年历史证明，中华民族是不信邪、不怕邪的民族，是愈挫愈勇、愈是艰险愈向前的民族。今日中国正以更加坚定的步伐走在中华民族伟大复兴的大道上，任何企图阻拦中国前进的图谋都必将归于失败。

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