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中国医疗企业代表与巴西奥斯瓦尔多·克鲁兹基金会座谈交流

2023年07月06日09:54 | 来源：人民网-国际频道
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与会代表参与座谈交流。人民网记者 时元皓摄

与会代表参加座谈交流。人民网记者 时元皓摄

人民网里约热内卢7月5日电 （记者陈一鸣、时元皓）当地时间7月5日，由阿斯利康中国与中欧校友医疗健康产业协会联合主办的“中巴医疗健康产业交流合作巴西行”活动来到位于里约热内卢的奥斯瓦尔多·克鲁兹基金会总部，参加此次活动的中国医疗企业代表与奥斯瓦尔多·克鲁兹基金会负责人和专家进行了座谈交流。

阿斯利康中国总经理赖明隆、中欧校友医疗健康产业协会副会长宫惠民、奥斯瓦尔多·克鲁兹基金会免疫生物学技术研究所主任毛里西奥·祖马、创新副主任索蒂里斯·米萨利迪斯等参加座谈交流。中国驻里约热内卢总领事馆双边处副领事段云轩、刘越出席活动。

座谈交流会上，中欧校友医疗健康产业协会与奥斯瓦尔多·克鲁兹基金会签署了合作备忘录。

与会中国企业涉及医疗器械、疫苗、制药、诊断、风投、受托研究机构等领域，企业代表们介绍了各自企业发展情况和特色，回答了巴方代表的提问，双方就成果转化、技术转移、联合开发等话题展开了讨论。双方代表均表示，愿意促进中巴两国医疗健康产业合作，为深化中巴友谊作出积极贡献。

座谈交流会上，中欧校友医疗健康产业协会与奥斯瓦尔多·克鲁兹基金会签署了合作备忘录。人民网记者 时元皓摄

座谈交流会上，中欧校友医疗健康产业协会与奥斯瓦尔多·克鲁兹基金会签署了合作备忘录。人民网记者 时元皓摄

(责编：王禹蘅、杨牧)

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