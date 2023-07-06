本报昆明7月5日电（记者徐鑫雨、张勇）7月3日，来自柬埔寨、老挝、缅甸、泰国、越南湄公河五国的“2023澜沧江-湄公河合作媒体峰会”外方嘉宾40余位媒体代表共聚昆明，参观调研云南大学、云南省南亚东南亚区域国际传播中心及昆明市南强街历史文化街区，并与我国媒体从业人员、云南大学师生就国际新闻传播、澜湄国家媒体合作、文化交流等方面进行座谈交流。

座谈会上，云南大学副校长胡金明介绍了云南大学基本情况，以及云南大学在人才培养、科学研究、人文交流等领域与澜湄国家开展的合作交流。胡金明表示，云南大学将不断深化澜湄合作，为区域发展作出更大贡献。

随后，云南大学相关学院负责人分别介绍了云南大学开展澜湄研究的情况和新闻学院基本情况，并就多年生稻种植、新闻人才培养等话题进行了深入交流。

泰国中泰新闻网执行董事坎卜卡·帕拉迪潘奇表示，每年都会有很多泰国人来到中国学习交流，这次通过与云南大学师生的交流进一步了解了中国文化。

缅甸仰光媒体集团主席吴哥哥表示，新闻媒体应该致力于促进区域的和平与稳定，通过人文交流促进各国之间的经济和文化发展。谈到澜湄合作的未来发展，吴哥哥表示，东南亚国家与中国共享一条河流，共享发展机遇，共享未来。希望今后能形成一套有效、稳定的媒体合作机制，推动澜湄各国媒体之间的交流合作。

缅甸环球新光报总编辑昂杜亚期待云南能够举办更多媒体合作研修班与培训班，从而促进澜湄各国之间的人文交流。

云南地处中国面向西南开放的前沿窗口，毗邻南亚东南亚。近年来，云南充分发挥区位、资源、人文优势，主动服务和融入“一带一路”建设，推动面向南亚东南亚辐射中心建设不断取得新进展。2022年5月，云南省南亚东南亚区域国际传播中心正式挂牌成立。此次媒体峰会上，国内外嘉宾还就新媒体产品制作、大数据新闻等进行了交流。

6月27日，人民日报社在京举办“2023年澜沧江-湄公河合作媒体峰会”，并于会后组织参会外方嘉宾在华开展为期一周的参访研修，此次活动旨在进一步夯实澜湄合作民意基础，增进各国人民之间的友好互信。

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