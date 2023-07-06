本报记者 严 瑜

中国政府援助埃及二号卫星初样星交付仪式6月25日在埃及航天城卫星总装集成测试中心举行。此次交付使埃及成为首个具备卫星总装、集成和测试能力的非洲国家。图为交付仪式现场。

新华社记者 王东震摄

发展是解决一切问题的总钥匙。2021年9月，中国提出全球发展倡议，呼吁将发展置于全球宏观政策框架的突出位置，加快落实联合国2030年可持续发展议程，共同推动全球发展迈向平衡协调包容新阶段。2022年6月，全球发展高层对话会举办，进一步提出共创普惠平衡、协调包容、合作共赢、共同繁荣的发展格局，就落实全球发展倡议宣布一系列务实举措，标志着倡议进入务实合作新阶段。

一年多来，中国携手各方合作伙伴，推动全球发展倡议走深走实，给各国带来实实在在的好处。

为破解发展难题注入新动力

2021年，中国发射全球首颗专门服务2030年议程的科学卫星，并于2022年9月面向全球开放数据服务；2022年，中外32家民间组织在中方倡议下共同发起成立了“国际民间减贫合作网络”，积极助力全球减贫事业；2022年4月，中国—太平洋岛国应对气候变化合作中心正式成立，为岛国应对气候变化提供支持……

一年多来，在各方共同努力下，全球发展倡议在减贫、粮食安全、发展筹资、气候变化和绿色发展等八大重点领域的务实合作取得积极进展，交出了沉甸甸的成绩单。

日前发布的《全球发展倡议落实进展报告》指出，近两年来，全球发展倡议的理念内涵不断丰富、落实机制不断健全、推进路径更加清晰，为倡议落实落地打下了坚实基础。

“全球发展倡议提出以来，合作路径更加明确，合作机制日臻完善，八大重点领域合作有序推进，项目库不断充实，发展资源逐步汇集，呈现重点突出、全面推进的良好态势。”中国社科院世界经济与政治研究所全球治理室主任任琳在接受本报记者采访时表示，中国不仅是全球发展倡议的提出者，更是发展合作的行动派。“全球发展倡议之友小组”的创立便是中国以切实行动推进倡议落实的关键举措。2022年9月，“全球发展倡议之友小组”在纽约联合国总部召开部长级会议，中国在会上提出了推进加强务实合作的七大举措。当前，“全球发展倡议之友小组”与全球发展和南南合作基金、中国—联合国和平与发展基金、全球发展知识网络、全球发展促进中心等发展合作平台共同构成了推动全球发展倡议落地生根的重要力量。

近年来，各类风险叠加，全球发展进程面临前所未有的严峻考验。联合国发布的数据显示，自2021年以来，人类发展指数32年来首次连续两年下降，已跌至2016年水平。贫困和饥饿正在加剧，不平等现象也在扩大。

北京外国语大学国际关系学院教授宋微向本报指出，全球发展倡议是新时代中国向国际社会提供的重要公共产品，是人类命运共同体理念在全球发展领域的重要实践。中国提出全球发展倡议，推进八大重点领域合作，进一步加大对全球可持续发展重大议题的资金投入，有效推动国际社会重新聚焦发展问题，也为加强国际发展合作、共同破解发展难题注入了新动力。

让发展中国家切实受益

全球发展倡议提出以来，在国际社会获得积极支持和热烈回应。目前，已有100多个国家和国际组织支持倡议，近70个国家加入“全球发展倡议之友小组”。

全球发展倡议为何广受欢迎？任琳认为，吸引力主要来自两个方面：“首先，全球发展倡议聚焦发展议题，高度契合各国特别是发展中国家紧迫的发展需求。当前，地缘政治冲突升级、全球大宗商品价格波动、全球气候变暖等多重因素交织，给世界经济复苏和持续发展带来诸多不确定性和严峻挑战。在此背景下，全球发展倡议紧扣可持续发展议程，符合当下世界各国的最主要关切。其次，全球发展倡议重视行动导向，‘言必信，行必果’，将发展共识转化为务实行动，将项目做到实处。一个重要标志是，截至目前，2022年6月发布的《全球发展高层对话会成果清单》中的32项务实举措已有一半实施完成或取得早期成果。许多发展中国家已从中切实受益。”

除了《全球发展高层对话会成果清单》中的举措有序推进落实之外，《全球发展倡议落实进展报告》显示，2022年9月“全球发展倡议之友小组”部长级会议期间发布的全球发展倡议项目库首批50个务实合作项目清单中，10多个已经实施完毕，剩余项目正积极推进，目前项目库务实合作项目总数已突破100个，近40个发展中国家正从中受益。过去一年，中国政府还立项安排1000期人力资源开发合作项目，已提供2万个培训名额，基本覆盖全部“之友小组”国家。

“中国提出全球发展倡议，不是排他的，而是致力于共建团结、平等、均衡、普惠的全球发展伙伴关系。近两年来，中国与各方合作伙伴一道，围绕全球发展倡议的八大重点领域，打造合作平台，构建伙伴关系，加大资金支持，开展能力建设，实施民生项目，努力实现不让任何一个国家、任何一个人掉队的目标。”宋微指出，近年来，保护主义、单边主义抬头，全球发展不平衡不充分的问题日益突出。某些发达国家向发展中国家提供帮助的意愿减弱、行动迟缓，而中国作为全球最大的发展中国家，始终坚持以自身新发展为世界提供新机遇，为促进全球发展事业提供不竭动力，这也是全球发展倡议赢得国际社会广泛响应的重要原因。

美国丹佛大学教授赵穗生表示，作为发展中国家，中国提出全球发展倡议、举办全球发展高层对话会，主动回应全球发展面临的新挑战和新需求，是响应联合国2030年可持续发展议程的具体行动。“在全球发展进程中，很多国家说得多做得少，而中国提出并践行的倡议和方案是非常重要的作为。”

为加速落实2030年议程作贡献

7月9日至10日，全球共享发展行动论坛首届高级别会议将在北京举行。在去年6月中国宣布落实全球发展倡议的32项务实举措中，举办全球共享发展行动论坛就是其中一项重要举措。据悉，来自130多个国家和国际组织的中外嘉宾将线上线下出席这场以“中国的倡议，全球的行动”为主题的会议。国际舆论普遍认为，这一高规格会议释放出一个清晰的信号，即中国愿同国际社会共同努力，推动全球发展倡议务实合作行稳致远，为加速落实联合国2030年可持续发展议程作出贡献。

中国外交部副部长马朝旭日前表示，无论中国发展到什么样的程度，中国永远是发展中国家的一员，发展倡议不是中国的独奏曲，而是发展中国家的交响乐。我们将继续同各方一道，推动全球发展倡议走深走实，推动如期实现联合国2030年可持续发展目标，共同奏响人类命运共同体的华美乐章。

“当前，发展赤字加重，各类全球性问题不断出现，支持全球共同发展的国际公共产品有限。在此背景下，落实全球发展倡议的迫切性和重要性进一步凸显，因为倡议有助于世界各国破解发展赤字，也为推动实现2030年可持续发展目标提供了‘加速器’。”任琳说。

5月，联合国秘书长古特雷斯在2023年发展融资论坛开幕式上曾警告称，2030年可持续发展议程正在变成一座“理想中的海市蜃楼”。联合国工业发展组织驻华代表康博思近日表示，今年将迎来联合国2030年可持续发展议程中期评估，但目前仍有30%以上的可持续发展目标停滞不前，甚至出现了倒退。中国提出的全球发展倡议，为解决全球性挑战和发展中国家的发展需求带来了希望。

多国驻华使节和国际组织驻华代表参加《全球发展倡议落实进展报告》发布会时也普遍认为，中国将南南合作援助基金整合升级为“全球发展和南南合作基金”，并在30亿美元基础上增资10亿美元，支持联合国发展机构等开展一系列务实项目，有力支持了有关发展中国家落实联合国2030年可持续发展议程的努力。

“全球发展倡议的八大重点领域全面覆盖2030年议程所有17项可持续发展目标，其中务实合作项目的设计精准对接发展中国家的发展需求，旨在切实推动发展中国家的自主发展能力，有助于推动发展中国家实现经济复苏和增长。”宋微表示，随着新冠疫情阴影逐渐消散，全球发展倡议在最大限度内凝聚全球发展共识，增添全球发展动力，推动更有韧性的全球发展，向世界进一步彰显中国智慧与中国担当。

(责编：刘叶婷、徐祥丽)