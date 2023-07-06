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“一带一路”海外建设项目全国引领性劳动和技能竞赛推进会召开

2023年07月06日09:01 | 来源：人民网-国际频道
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活动现场 人民网记者黄培昭摄

活动现场。人民网记者 黄培昭摄

人民网开罗7月5日电 （记者黄培昭）当地时间7月4日，“一带一路”海外建设项目全国引领性劳动和技能竞赛推进会暨埃及新首都CBD项目节点表彰大会在埃及召开。中国驻埃及大使馆公使张朝阳，中国海员建设工会副主席吴疆，中建集团领导彭兴第等出席会议。

张朝阳指出本次竞赛对推进中埃技术交流合作、促进文化互鉴融合将产生积极作用。他表示，中建集团作为中国驻埃企业杰出代表，深耕埃及三十余载，打造新地标，刷新天际线，配合埃及政府保民生、稳就业、促发展，被埃及总理马德布利盛赞“为埃及在疫情期间搞好经济建设提供了可以借鉴的成功模式”。希望中建集团聚焦中阿达成的“八大共同行动”共识，以共建“一带一路”倡议提出十周年为契机，为实现埃及2030愿景、推动构建中埃命运共同体再创新功，贡献新的力量。

吴疆表示，此次竞赛旨在“弘扬工匠精神，建功‘一带一路’”，要充分发挥赛事活动凝聚激励、攻坚克难、建功立业和素质提升四大作用，加强竞赛全过程督促指导，不断丰富竞赛内涵，拓展竞赛外延，努力打造富有时代特征、海外特色、行业特点的引领性竞赛品牌，引导广大职工辛勤劳动、诚实劳动、创造性劳动，为实现高水平共建共享贡献力量。

彭兴第表示，中建集团的海外事业发展虽筚路蓝缕、充满艰辛，但广大海外建设者们用实干、巧干、精干，推动集团海外事业实现了一次又一次跨越式发展。她指出，此次竞赛对深化中外职工交流、激发建功热情、推进文化融合和增进民心相通具有重要示范意义，各参赛单位要深入践行“一带一路”倡议，争做高质量共建“一带一路”的开路先锋；扎实开展“六类竞赛”活动，当好引领职工建功“一带一路”的央企典范；传承弘扬“三个精神”，打造实现“三个联通”的中国建造名片。

大会颁奖 人民网记者黄培昭摄

大会颁奖。人民网记者 黄培昭摄

会上，中建集团宣读了六类专项竞赛方案，与会领导为六类突击队授旗，为农民工素质和技能提升站揭牌，并为中埃广大职工和工友送上“清凉”。与会人员共同观看《弘扬工匠精神 建功“一带一路”》主题片。相关子企业和埃及新首都CBD项目负责人及有关人员共计300人在主会场和视频分会场参会。

合影留念 人民网记者黄培昭摄

合影留念。人民网记者 黄培昭摄

(责编：王禹蘅、杨牧)

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