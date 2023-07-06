7月5日，“一带一路”十周年与中国老挝合作国际论坛在万象举行。人民网记者 杨一摄

人民网万象7月5日电 （记者杨一、张矜若）5日，“一带一路”十周年与中国老挝合作国际论坛在老挝首都万象举行。活动由中国人民大学重阳金融研究院、老挝工贸部工业与贸易经济研究院联合主办。老挝人民民主共和国原常务副总理宋沙瓦·凌萨瓦、老挝计划与投资部发展研究院院长史提罗斯·拉斯福尼、老挝工贸部工业与贸易经济研究院副院长维恩萨旺·提帕冯及来自中老双方的近200名学者和企业界代表出席。

7月5日，“一带一路”十周年与中国老挝合作国际论坛在万象举行。人民网记者 杨一摄

宋沙瓦·凌萨瓦表示，“一带一路”倡议深化了老中两国合作，提振了两国社会各界增进了解、加强往来的信心。老挝人民的生活因为“一带一路”倡议变得更好，这是对“老中命运共同体”的最好诠释。

宋沙瓦·凌萨瓦还指出，发展特区已经成为老挝实现区域经济腾飞的重要措施，在发展过程中，老挝持续探索更有效的管理方法，形成了宝贵的实践经验。

史提罗斯·拉斯福尼表示，老中经济走廊为促进老挝贸易和投资活动的开展及生产力的提升提供机遇，促进老中铁路沿线地区发展和持续繁荣，改善老挝人民福祉，进一步加强地区国家之间的基础设施互联互通，提升经济合作水平，降低流通成本，提高流通效率，促进区域经济一体化。

活动现场还发布了《“一带一路”背景下中国东盟绿色发展：以中老铁路为例》主题研究报告。

老挝计划与投资部发展研究院院长史提罗斯·拉斯福尼在活动现场发言。人民网记者 杨一摄

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