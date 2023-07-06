新华社北京7月5日电题：为建设更加美好的世界汇聚强大合力——来自“中国与世界：携手构建人类命运共同体”国际研讨会的声音

新华社记者

5日，“中国与世界：携手构建人类命运共同体”国际研讨会在北京举行。与会代表围绕重振全球发展、深化文明互鉴、完善全球治理等多个议题就推动构建人类命运共同体开展研讨交流。

嘉宾们高度评价中国在推动构建人类命运共同体方面提出的重大倡议主张，呼吁各国携手合作应对全球挑战，推动世界实现和平安宁、共同发展繁荣、维护国际公平正义，为建设更加美好的世界汇聚强大合力。

2013年，习近平主席首次面向世界提出人类命运共同体理念。10年来，人类命运共同体理念思想内涵不断丰富、实践成果日益丰硕、时代价值愈加凸显，成为引领时代潮流和人类前进方向的鲜明旗帜。

“在一个不确定性上升的世界里，强调人类命运与共，是中国为破解一系列全球性紧迫问题开出的有效‘药方’。”西班牙著名中国问题专家胡里奥·里奥斯在接受记者采访时表示，中国方案蕴含着不同于西方固有思维范式的独特智慧，为人类应对新挑战提供了更多选择。

全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议……与会嘉宾们在发言中纷纷提到中方一系列全球性倡议主张，认为这些中国方案构成了践行人类命运共同体理念的重要支柱，为迈向一个更加美好的世界提供了现实路径。

塞浦路斯欧洲大学前校长科斯塔斯·古里亚莫斯认为，上述重大倡议是中方为国际社会作出的重要思想贡献。中国已成为推动全球和平和经济增长的重要动力。各国均应在全球层面上展现出担当和责任感，维护和平稳定、促进均衡发展。

眼下，百年变局加速铺展，人类站在历史新的十字路口。迈向更美好未来，亟待各方凝聚更多共识，推动世界各国和谐共存、不同文明美美与共。

日本前首相鸠山由纪夫以视频方式发言。他以中方促成沙特和伊朗复交为例，高度评价中国对世界和平的贡献。

世界和平建设者、全球发展贡献者、国际秩序维护者——多位与会嘉宾表示，中方在推动构建人类命运共同体进程中发挥的积极作用有目共睹，中国正以实际行动不断为推动各方加强团结协作凝聚共识。

“中国是真正的多边主义的践行者。”克罗地亚地缘经济论坛主席雅思娜·佩拉夫妮可说，中国广泛参与国际合作，在应对气候变化等全人类面临的共同挑战方面作出了至关重要的努力。

尼泊尔中国尼泊尔友谊论坛主席高鸿儒在视频发言中表示，气候变化和恐怖主义等全球性挑战需要各方合作应对。世界各国应践行多边主义、增进政治互信、展开交流对话。应携手共建人类命运共同体，这一理念可以助力人类解决许多全球性问题。

“冲突是人类最大的敌人，合作才是人类最好的朋友。”克罗地亚前总统斯捷潘·梅西奇指出，应汇聚起更强有力的国际支持，推动实现人类命运共同体的价值理念和目标。

本次研讨会由中国社会科学院主办。来自国外政界、国际组织、社会科学领域知名专家学者以及中外智库、媒体界代表共200余人与会。

(责编：于洋、徐祥丽)