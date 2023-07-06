记者 杨易臻 杨彦 蒋明睿

7月4日，中共中央总书记、国家主席习近平给南京审计大学审计专业硕士国际班的留学生回信，鼓励他们为深化国家间友谊与合作积极贡献力量。

回信传回学校，该班来自各国的37名留学生倍感振奋，表示将永不忘记在中国的经历，永远珍藏与中国的感情，努力做增进中国与所在国家友谊的使者。

“我们期待着习主席给我们回信，但没想到回信这么快就到了。”留学生贾本末在来到中国之前，已经听过很多关于中国的点点滴滴，在中国期间他终于有时间探索中国的文化、美食，并结识热情好客的中国伙伴。谈到习主席的回信，他难掩兴奋，“很感谢中国，也感谢这段时间里学校为留学生所做的一切，学到了很多有用的知识，很高兴能将这些知识与技能带回祖国。”

“我马上毕业了，在回国之前能收到回信，我们都很感激。希望我们两国的友谊越来越好！”留学生汤飒来到中国后，审计学科先进的技术令她感到惊异，“比如我很喜欢的大数据审计技术，这项技术我希望能带回国，用以提高我国审计的技能。”

“非常非常激动。”该院留学生辅导老师谢艺连用两个“非常”形容激动之情，她从2017年来到南京审计大学工作，看到一届届优秀留学生毕业回到各自的国家，有了更好的发展，甚至还跟着自己国家审计署访问团再次回到中国，成为名副其实的两国交流使者，“作为老师我也觉得自己的工作特别有意义，接下来会坚定不移沿着总书记指引的道路努力前行，做好留学生工作。”

回忆起写信的缘由，南京审计大学国际学院副院长张文秀说，今年4月末，审计专业硕士国际班的留学生和老师去到焦裕禄精神发源地——河南省兰考县，开展了为期3天的学习实践活动。5月，习近平总书记主持召开二十届中央审计委员会第一次会议时强调发挥审计在推进党的自我革命中的独特作用，进一步推进新时代审计工作高质量发展。在深入了解领会了习主席的重要讲话精神后，同学们便萌生了想要写一封信抒发感情的想法。

在信中，留学生们讲述了来到中国后如何在老师的带领下通过课堂学习和实地走访，提升了专业素养，深化了对中国的审计制度、对中国特色社会主义和中国共产党的认识，并表示要把这些经验带回国，分享给更多人。

留学生MAKIDOYI HAKIM根据名字的读音给自己取了“韩东一”的中文名。在中国两年的时间，韩东一不断地被中国文化吸引。“中国的美食很好吃，中国文字太优美了，虽然很难，但我仍然在努力学习中。”通过学校组织的各项活动，韩东一对中国的了解不断深入，兰考研学之旅也给他留下很深的印象，“在那里我感受到了中国人民的勤劳，也从焦裕禄的事迹中感受到党员干部的诚实与正直。”他将自己此行的感受一一写在了给习近平主席的信中。收到习主席的回信，韩东一非常高兴，“中国审计系统先进高效，我在中国学习了很多非常前沿的审计技能。回国后我也会将所学的审计知识运用到工作中，为国家发展作贡献，同时也让同行更好地了解中国审计，促进两国友好交流。”

“我本身就是从事审计工作的，南京审计大学是中国审计教育的摇篮，当初我得知被录取时非常高兴。”留学生莫浪回忆道，今年4月末，他与同学和老师去到焦裕禄精神发源地——河南省兰考县，了解当地如何开展脱贫攻坚和生态环境治理，看到当地村民如今有了更好的生活，深刻领悟到了焦裕禄的奉献精神。

“类似这样的活动还有很多，让他们在实践中了解中国国情、审计制度，培养他们‘知华、友华、爱华’。”张文秀介绍，为促进审计国际合作与交流，早在2016年6月，审计署与教育部签署了关于合作设立“中国政府审计奖学金”项目谅解备忘录，为世界各国特别是发展中国家培养审计硕士研究生，由南京审计大学承办；2017年起南京审计大学承担商务部“援外培训高级学历学位项目——审计硕士”培养。

截至2023年6月，南京审计大学已累计招收来华留学审计硕士研究生7届，为76个国家的审计机关培养282名审计人员。其中213人已顺利毕业，返回各自国家的审计工作岗位，成为业务骨干、管理骨干和中外审计交流的友好使者，为推动各自国家审计事业的发展贡献了来自中国的智慧和方案。项目的培养质量得到了各派出国最高审计机关的高度认可，产生了良好的国际影响。

(责编：于洋、徐祥丽)