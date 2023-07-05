人民网东京7月5日电 （记者朱玥颖）7月5日，“一花一世界”中日绘画交流展在东京池之端画廊开幕。本次交流展由日本现代墨艺术之会、东京SHANBARA艺术空间、东京池之端画廊共同举办，展出了中国荣宝斋画院特聘教授、画家巴秋以及日本画院理事长、画家铃木美江的30多幅代表作品。

交流展开幕式由东京池之端画廊负责人日本画家铃木英之主持。日本现代墨艺术之会理事东京SHANBARA艺术空间负责人肖金德在开幕式上表示，近年来，中国文化和艺术越来越在国际上受到重视，日本也有不少中国水墨绘画爱好者。希望通过本次交流展让更多日本艺术爱好者了解中国水墨画的发展现状，让中国的艺术爱好者欣赏到独具特色的日本绘画。

日本西武学园职业学校集团总校长近藤阳一以及日本经济大学特聘讲师、著名漫画原创作家门胁正法在开幕式上结合自身经历，介绍了日中艺术交流的体会，并期待本次交流展能够促进两国文化艺术交流，为日中艺术发展做出贡献。

据悉，1977年，铃木美江作为日本美术家联合会访华团成员访问中国，同各地中国美术家进行了友好交流。2000年，铃木美江又作为日本画院访华团团长访问了上海，并举办了中日友好交流绘画展。今年已91岁的铃木美江还在坚持创作，此次交流展中有她的新作和当年访华时创作的作品。

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