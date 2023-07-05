人民网马德里7月4日电 （记者范剑青）2023年是中国和西班牙建交50周年及中西文化和旅游年，7月3日，“世界旅游联盟·中西旅游对话”活动在西班牙马德里举行。本次活动由中国文化和旅游部与西班牙工业贸易与旅游部作为支持单位，世界旅游联盟与西班牙国家旅游局共同举办。

中国文化和旅游部部长胡和平、西班牙工业贸易与旅游大臣戈麦斯发表视频致辞。中国驻西班牙大使吴海涛、世界旅游联盟主席张旭、西班牙旅游国务秘书莫里略、西班牙国家旅游局局长桑斯出席活动并致辞。中西旅游业界300多位嘉宾出席。

胡和平在视频致辞中指出，中国和西班牙虽相隔万里，国情各异，但互为重要客源市场、旅游目的地。建交半个世纪以来，中西双方相互尊重、平等互利，推动全面战略合作伙伴关系行稳致远，文化交流成果丰硕、旅游合作持续拓展。中方愿与西方一道，落实好两国领导人重要共识，以举办中西文化和旅游年为契机，在双多边和联合国世界旅游组织、世界旅游联盟等国际旅游组织框架内加强旅游合作、扩大人员往来，为中西人民带来新福祉，为两国旅游业创造新机遇，为世界经济发展注入新动能。

吴海涛表示，中国和西班牙都是文明古国、旅游大国，双方在文化和旅游领域的交流合作大有可为。两国旅游业界代表深度对话，不仅将助力两国旅游行业疫后复苏发展，也将对扩大中西人员往来、增进两国人民友谊发挥积极作用。期待以中西建交50周年和中西文化和旅游年为契机，深化互利合作、促进共同发展，进一步丰富中西全面战略伙伴关系内涵。

西班牙工业贸易与旅游大臣戈麦斯表示，今年以来，西班牙旅游业各项预测数据表现积极向好。中国是重要的出境游市场，西班牙愿意加强西中旅游联系，使今年成为机遇和收获的一年。

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