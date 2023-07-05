新华社北京7月5日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯外交部4日说，乌克兰当天试图用无人机对莫斯科市和莫斯科州实施恐怖袭击。如果没有美国及其北约盟友的帮助，袭击不可能发生。据乌通社4日报道，乌克兰总统泽连斯基日前在接受美国媒体专访时称，美国总统拜登是乌克兰能否加入北约的“决定者”，并呼吁其现在就邀请乌克兰加入北约。

——俄罗斯外交部4日晚在其官网发布声明表示，乌克兰当天使用5架无人机试图对莫斯科市和莫斯科州实施恐怖袭击，根据俄方收到的消息，此次袭击的目标为俄民用基础设施，其中包括一处重要国际机场。因俄防空系统和电子战系统应对准确，4架无人机被击落，1架无人机失去控制坠毁，事件未造成人员伤亡。俄外交部表示，如果没有美国及其北约盟友的帮助，这种袭击不可能发生。情报支援和人员培训都使得美国及其盟友成为乌克兰利用西方资金、武器来策划和实施恐怖袭击的帮凶。

——乌克兰国家通讯社4日报道，泽连斯基日前在接受美国媒体专访时称，美国总统拜登是乌克兰能否加入北约的“决定者”，并呼吁拜登现在就邀请乌克兰加入北约。泽连斯基称虽然拜登支持“乌克兰的未来在北约”，但现在发出邀请对于乌克兰士兵而言将是巨大的鼓舞。

——乌克兰总统网站4日报道，泽连斯基当天与北约秘书长斯托尔滕贝格通电话，泽连斯基就北约成员国决定延长斯托尔滕贝格北约秘书长任期一年表示祝贺，并希望进一步与其开展富有成果的合作。泽连斯基表示，在乌克兰加入北约问题上，现在是北约“做出强有力决定和采取具体步骤”的时候了。

——乌克兰国防部情报总局发言人安德烈·尤索夫4日在视频连线中对当天莫斯科遭无人机袭击事件发表评论时称，如果说俄军的特种作战部队可以在乌后方从事破坏活动，那么“有些东西也可以飞往莫斯科”。这也是该事件发生后，乌军方高级官员首次公开就该事件表态。

——针对近期扎波罗热核电站可能出现核泄漏的风险增大，乌克兰卫生部4日晚在社交媒体发布应对核事故操作指南，提醒潜在核辐射事故区居民保管好随身携带的重要文件和应急物品，做好可能撤离准备。（参与记者：李东旭、赵冰、耿鹏宇）

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