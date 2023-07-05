新华社北京7月5日电 7月4日是美国国庆“独立日”。2日至4日，美国多地发生枪击事件，导致至少10人死亡、38人受伤。

美国得克萨斯州沃思堡市警方4日说，当地3日深夜发生枪击事件，导致至少3人死亡、8人受伤。

按警方说法，事发地为一处举行“独立日”庆祝活动的社区。据报告，几名不明身份男子向人群肆意开枪，然后逃离现场。警方赶到时，发现多人中弹，其中一人为未成年人。警方尚未确定嫌疑人及其作案动机。

“每个人都在享受欢乐，然后就听到了枪声，大家四散奔逃。”目睹枪击的迈克·瓦尔告诉美国有线电视新闻网记者，他的朋友曾警告他，这样的庆祝活动可能会失控。

同在3日晚，宾夕法尼亚州费城发生一起群体性枪击事件，一名身穿防弹衣、手持AR-15型突击步枪的枪手向陌生人开枪，造成5人死亡，死者年龄15岁到59岁。另有几人受伤，其中包括一名2岁男孩和一名13岁男孩，两人腿部被击中。

据路透社报道，一名40岁嫌疑人被捕，作案动机尚不明确。

费城官员要求州和联邦议员“管管”枪支暴力。民主党籍费城市长吉姆·肯尼在4日的新闻发布会上说：“我们恳求国会保护生命，对美国的枪支问题有所作为。”

2017年10月4日，在美国拉斯维加斯的“新前线”枪械商店，店员为顾客展示枪支。新华社记者王迎摄

此外，马里兰州巴尔的摩市南部2日凌晨发生一起枪击事件，造成至少2人死亡、28人受伤，伤者中约半数是儿童。

据当地媒体报道，事发时，数百人正聚集在布鲁克林家园区参加一场活动。目击者说，他们在现场听到20到30声枪响。警方正在寻找多名嫌疑人并确定作案动机。

截至4日下午，今年“独立日”假期全美发生多起导致至少4人死伤的群体性枪击事件，除上述提及的枪击，密歇根州兰辛市、北卡罗来纳州夏洛特市、俄亥俄州阿克伦市分别有5人、4人和4人在枪击事件中受伤。

《纽约日报》报道，由于群体性枪击事件频发，一些美国民众对参加今年“独立日”大型活动感到紧张。

这是2021年10月8日在美国纽约炮台公园内拍摄的为悼念枪支暴力遇难者摆放的白色瓶花。新华社记者王迎摄

美国民主党籍总统约瑟夫·拜登4日再次呼吁采取更严格的枪支管制措施。“我们国家再次经受了一连串悲惨和毫无理性的枪击事件，”拜登在一份声明中说，他呼吁共和党籍议员坐到谈判桌前，讨论“有意义、常识性的改革”。

由于党争等因素，美国枪患痼疾难除。由于民主、共和两党围绕控枪议题分歧严重，致使国会20多年来未能通过任何重大的联邦控枪法律，而地方层面控枪立法努力也因党争极化、利益集团阻挠举步维艰。

美国人口约3.3亿人，民间枪支保有量超过4亿支，涉枪暴力已成为美国社会生活“常态”。美国“枪支暴力档案”网站数据显示，截至4日，美国今年以来已发生至少346起群体性枪击事件。（刘曦）

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