位于云南省曲靖市富源县的富源西风电基地。人民网 李发兴摄

人民网昆明7月5日电 （蔡海若）“一路上看到的七彩‘大风车’令人惊艳，希望我们国家的人也能有机会到现场亲眼目睹。”站在一架巨大的彩绘风机塔筒前，泰国电视五台副总裁他汶楠·康可兰不住地发出感叹。

7月4日，澜沧江—湄公河合作媒体主题采访活动到访云南省曲靖市富源县的富源西风电基地，澜湄六国有关部门及主流媒体等组成的采访团 “打卡”生态友好型智慧风电场，深入了解中国装机规模最大的高原风电基地的建设经验及社会效益。

位于云南省曲靖市富源县的富源西风电基地。人民网 李发兴摄

“我从未见过规模如此宏伟的风电场，这是我第一次到海拔2000米以上的高原风电基地参观，”柬埔寨酸角树新闻网总编辑隋·索皮对人民网记者说，“风电是未来清洁能源地主要增量，将为社会带来巨大的环保效应。”

据介绍，富源西风电项目由国家电投集团云南国际电力投资有限公司（简称“云南国际”）投资建设，总装机规模800兆瓦，共安装135台风机。风机的机身使用融合民族特色、自然生态元素的彩绘，体现了风电建设与自然环境和谐共生。机身安装智能传感器，能够实现风机实时监控和智能预警，是云南省第一个环境友好型智慧风电场。该项目将作为辐射澜湄区域的清洁能源示范窗口，发挥产业、人才以及技术优势，推广建设经验，为澜湄地区绿色低碳发展贡献智慧力量。

位于云南省曲靖市富源县的富源西风电基地。人民网 李发兴摄

老挝巴特寮通讯社记者维纳丽·南卡莱克在拍照“打卡”时，对“中国智慧”亦是赞叹有加：“中国在谋求自身发展的同时，也让绿水青山持续发挥生态效益和经济社会效益，中国向世界展示了获取清洁能源的‘中国智慧’，希望中国将来能到老挝投资生态环保类清洁能源项目。”

澜湄记者团在富源西风电基地拍照“打卡”。人民网 李发兴摄

小其培电站是云南国际在缅甸投资建成的第一座水电站，截至2022年底，已累计为缅北电网输送电能19亿千瓦时，有效提升了缅北电网运行的安全性和稳定性，降低了当地电价，缓解了当地电力严重短缺的问题。

云南国际高质量建设小其培电站移民村，连续数年为移民村居民捐赠大米，开展医疗教育扶持、产业带动、捐资建厂、技能培训等帮扶工作，帮助当地实现可持续发展和长期稳定，各类帮扶投入累计超过1200万美元，被当地居民称为“镶在恩梅开江上的一颗明珠”。

缅甸仰光媒体集团主席吴哥哥对人民网记者表示，澜湄区域国家情谊源远流长，中国在风电、核电、光伏等清洁能源领域世界领先，希望未来能在清洁能源领域与澜湄国家进一步合作，有效解决区域“电荒”难题，合作开发更多精品项目。

澜湄记者团在富源西风电基地合影留念。人民网 李发兴摄

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