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世界气象组织宣布厄尔尼诺条件形成

2023年07月05日16:12 | 来源：新华网
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新华社日内瓦7月5日电 世界气象组织4日宣布，热带太平洋七年来首次形成厄尔尼诺条件，这可能导致全球气温飙升、破坏性天气和气候模式的出现。

世界气象组织秘书长彼得里·塔拉斯在新闻稿中说，厄尔尼诺的出现将大大增加打破气温纪录的可能性，在世界许多地方和海洋中也可能会引发极端高温。世界气象组织宣布厄尔尼诺出现，目的是动员各国做好预警，提前应对，以减轻对人类健康、生态系统和经济的影响。

上月8日，美国国家海洋和大气管理局发布警报说，厄尔尼诺现象已经出现，预计持续到冬季，可能会发展为中度厄尔尼诺现象或强厄尔尼诺现象。世界气象组织发布的更新说，结合世界多地的模型预测和专家评估意见，2023年7月到9月间出现厄尔尼诺事件并持续到年底的可能性为90%，且“至少为中等强度”。

世界气象组织今年5月发布的一份报告预测，受温室气体排放和厄尔尼诺现象影响，2023至2027年这五年内至少有一年会打破2016年创下的高温纪录，这一概率达到98%。

按世界气象组织说法，厄尔尼诺现象对全球气温的影响通常在它出现后一年内显现出来，因此本次厄尔尼诺现象对气温的影响可能在2024年最明显。

厄尔尼诺是一种自然发生的气候模式，一般每2至7年发生一次，通常持续9至12个月。它与热带太平洋中部和东部的海洋表面温度变暖有关，影响太平洋周边地区的洋流和气流，进而给各地天气带来变化，通常干旱少雨的地区可能发生洪涝，而某些多雨的地区可能出现干旱。

(责编：于洋、徐祥丽)

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