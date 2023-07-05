广西大锰南非PMG矿业有限公司在当地社区举办“少年强则国强”联合活动，践行走进社区共同繁荣理念。广西大锰南非PMG矿业有限公司供图

人民网约翰内斯堡7月4日电 （刘畅）6月23日，广西大锰南非PMG矿业有限公司在位于南非北开普省波斯特马斯堡（Postmasburg）小镇的布林克利普（Blinkklip）高中举办社区联合活动，以庆祝南非青年节和曼德拉日。南非警察部代表迈克尔`莫拉拉中将（Micheal Mohlala）、矿产资源和能源部代表玛格达琳·莫克维纳（Magdeline Mokwena）、学区代表西亚（Siyako）和广西大锰南非PMG矿业有限公司首席执行官黄琳等公司股东及高级管理团队共同出席此次活动。

PMG矿业公司股东和管理团队和演讲嘉宾合影。广西大锰南非PMG矿业有限公司供图

Magdeline Mokwena女士致辞。广西大锰南非PMG矿业有限公司供图

每年6月16日是南非青年节，以纪念种族隔离制度下南非黑人青年的流血抗争，南非政府将6月称为青年月。莫拉拉中将在演讲中讲述了社区毒品滥用对青年人的危害。他呼吁每个人都要主动采取行动，确保社区对毒品零容忍。莫克维纳谈到年轻女性在努力学习方面的重要性，并提到了有关年轻女性的高失业率和怀孕率以及她们对社区的影响。黄琳表示，努力工作并不意味着自身会成功，只有坚持才能保证成功。在南中资企业努力回馈社区，企业愿意与当地社区共同发展，并鼓励活动参与者与矿业公司合作，改善社区的经济状况。两位来自林克利普高中2022年毕业班的学生，凯利·凡·德·韦斯图伊森（Kayli van der Westuizen）和辛戈·拉维勒（Singo Ravele）分别就努力和持之以恒学习的重要性发表了个人感言。

Blinkklip高中的学生们。广西大锰南非PMG矿业有限公司供图

在活动中，PMG矿业公司向布林克利普高中和Ratang Thuto高中学生提供教育赞助，并向当地南非警民合作论坛（CPF）捐款，以帮助他们在社区内持续开展良好的工作。矿场经理约翰-罗斯·范·内尔（John-Ross van Nel）表示，过去5年来，PMG矿业公司总计支出约940万兰特以帮助建设和提升社区能力，显示出对青年成长的关爱。此外，PMG矿业公司在波斯特德内（Postdene）和博伊乔科（Boichoko）社区建设和维护道路上也投入了超过500万兰特，并于与姊妹矿场Paling合作，在当地社区为多达230名青年、妇女、有技能、受过教育和合格的南非人提供服务，以促进共同建立更安全的未来。最后，PMG矿业公司还向马瑞梅里（Maremane）社区的老年人捐赠了毛毯，以帮助他们渡过冬季。

Micheal Mohala中将、黄琳与社区老人合影。广西大锰南非PMG矿业有限公司供图

(责编：王禹蘅、杨牧)