新华社北京7月5日电 韩国国家警察厅4日通报，正在调查193起涉及未登记户籍的“幽灵婴儿”案，已确定12人死亡。媒体上月曝光“水原冰柜死婴案”后，韩国政府已在全国范围启动排查。

国家警察厅说，现阶段共接到209起涉及“幽灵婴儿”的报案，正对其中193起展开调查。所谓“幽灵婴儿”指的是在医院有出生记录、但未登记户籍的婴儿。警方已确认12人死亡，获知20人的下落，仍在查找177人的去向。

2022年5月24日，人们在韩国首尔汉江公园散步。新华社记者王益亮摄

死亡的12人中，警方认定其中7人的死亡不涉及犯罪，并对其余5人的死亡展开刑事调查。查明下落的20人中，警方确认其中9人获得良好照顾，因而决定结案。

首尔警方4日同样通报“幽灵婴儿”相关信息。在首尔地区，警方正在侦办38起“幽灵婴儿”案，其中27起涉嫌遗弃。

2022年8月3日，行人佩戴口罩在韩国首尔光化门广场过马路。新华社记者王益亮摄

韩国媒体上月曝光“水原冰柜死婴案”，引发舆论震惊。警方在6月30日的通报中说，该案嫌疑人、一名30多岁水原市女子已被逮捕。她于2018年11月和2019年11月分别生下一名女婴和男婴，分娩次日将婴儿杀害，藏尸家中冰柜内数年。按照嫌疑人的说法，她因经济困难而杀害婴儿，向丈夫谎称流产。

韩国国会6月30日通过法案，要求医院向政府通报婴儿出生情况，以便及时为婴儿登记户籍。这项法案旨在杜绝父母故意不为婴儿登记户籍的现象。据韩联社报道，“水原冰柜死婴案”等未登记婴儿遭杀害、遗弃案件的发生，加快了相关立法进程。（张旌）

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