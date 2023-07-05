新华社开罗7月4日电（记者姚兵）阿拉伯国家联盟（阿盟）理事会4日发表声明，呼吁联合国及其安理会采取切实有效措施，保护巴勒斯坦平民免受以色列“侵犯”。

阿盟理事会当天在开罗召开的常驻代表级特别会议发表声明说，阿盟决定与联合国安理会及其成员等多方面开展多边及双边高层访问和接触，目的是执行相关国际决议，结束以色列对巴勒斯坦人民一切形式的侵略，并为他们提供国际保护。

声明说，如果联合国安理会无法履行职责并承担维护国际和平与安全的责任，阿盟理事会将要求联合国大会召开第十届紧急特别会议续会。同时，阿盟理事会还呼吁阿拉伯国家采取强有力的外交行动，表明阿拉伯国家的立场，结束以色列针对巴勒斯坦人民的所有侵略政策和行为。

今年以来，巴以紧张局势加剧，以军与加沙地带、约旦河西岸和耶路撒冷等地的巴勒斯坦人发生冲突并造成大量人员伤亡。以色列军队自3日凌晨起对约旦河西岸北部杰宁地区发起大规模袭击行动。根据巴勒斯坦卫生部最新数据，冲突已造成12人死亡、100多人受伤。另据巴勒斯坦安全人士4日说，以色列国防军当晚从杰宁地区撤离，结束其为期两天的军事行动。

(责编：于洋、徐祥丽)