新华社北京7月5日电 世界气象组织4日说，热带太平洋地区7年来首次形成厄尔尼诺条件，预计今后全球大部分地区气温将进一步升高，可能在5年内出现创纪录高温，各国政府应做好应对相关气候事件的准备。

厄尔尼诺现象是一种自然发生的气候模式，与热带太平洋中部和东部的海洋表面温度变暖有关。它平均每2至7年发生一次，通常持续9至12个月。世界气象组织预测，厄尔尼诺事件在2023年下半年持续的可能性为90%。

这是6月27日在美国得克萨斯州达拉斯市郊拍摄的一家住户院子里的温度计。新华社发（田丹摄）

上月8日，美国国家海洋和大气管理局发布警报说，厄尔尼诺现象已经出现，预计持续到冬季，可能会发展为中度厄尔尼诺现象或强厄尔尼诺现象。世界气象组织预计，本次厄尔尼诺现象的强度“至少为中度”。

这一组织强调，厄尔尼诺现象对全球气温的影响通常在其开始后的一年最为明显，本次是2024年。世界气象组织秘书长彼得里·塔拉斯说，厄尔尼诺现象出现将大大增加打破气温纪录的可能性，“在全球多片地区和海洋中引发更多极端高温”。

6月29日，一名手持便携风扇的女子走在日本东京涩谷街头。新华社记者张笑宇摄

世界气象组织在最新通报中提及5月发布的一份报告，内容包括预测2023至2027年这五年内至少有一年会打破2016年创下的高温纪录，概率达到98%。这一组织区域气象预报服务部门负责人穆富马·奥基亚在记者会上说，今后5年“我们可能经历有记录以来最热的年份”。

依据世界气象组织发布的《全球气候状况》报告，2016年是有记录以来最热的一年，原因是强烈的厄尔尼诺现象和人类温室气体排放造成双重影响。

今年的厄尔尼诺现象更为复杂。从2020年夏到2023年初春，拉尼娜现象已持续了近3年。拉尼娜现象与厄尔尼诺现象相反，是太平洋赤道中东部海域水温异常降低现象。一些气象专家指出，从拉尼娜转变到厄尔尼诺的过程中容易出现暴雨等极端天气事件。

世界气象组织在最新通报中提醒，厄尔尼诺现象通常会导致南美洲南部、非洲之角地区、中亚部分地区等降雨量增加，也会导致澳大利亚、印度尼西亚、南亚部分地区等出现严重干旱。

塔拉斯说，宣布厄尔尼诺现象发生“是向世界各国政府发出信号”，应尽快动员并提前准备，降低这一现象对民众健康、生态系统和各国经济造成的影响。（郑昊宁）

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