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第二批援柬埔寨中医医疗队抵达金边

2023年07月05日13:50 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷7月5日电 （记者刘慧）当地时间7月4日晚，第二批中国援柬埔寨中医医疗队抵达柬埔寨首都金边。据了解，第二批援柬中医医疗队由来自中国中医科学院广安门医院的8名专家组成，涵盖了内科、针灸科和骨科。医疗队将继续依托考斯玛中柬友谊医院展开在柬埔寨的工作。

2022年3月，由中国中医科学院西苑医院医生为主体的中国援柬埔寨中医抗疫专家组抵达金边。2022年5月，专家组原地转为援柬中医抗疫医疗队，这是中国国家层面向国外派遣的首支整建制中医援外抗疫医疗团队。在柬工作期间，医疗队依托考斯玛中柬友谊医院开设中医门诊，年服务患者超过1.6万人次。医疗队还在柬埔寨全国开展多次义诊，服务柬埔寨民众超过6000人次，同时开设了30余次中医健康科普讲座。

2023年5月15日，柬埔寨卫生部为中国援柬中医抗疫医疗队举办欢送暨授勋仪式，柬埔寨卫生大臣曼本亨向17名医疗队队员颁发了柬埔寨王国骑士勋章。

据中国援柬中医抗疫医疗队队长樊茂蓉介绍，首批援柬中医抗疫医疗队已经凯旋回国，第二批援柬中医医疗队在做好日常诊疗工作的同时，要重点承担中柬中医药中心的建设工作，并继续传播中医药文化、传授中医适宜技术，为柬埔寨打造一支“带不走的高水平中医诊疗团队“。

(责编：王禹蘅、杨牧)

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