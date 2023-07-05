本报记者 卢重光 本报通讯员 于泽乾

6月27日，由人民日报社主办的2023澜沧江-湄公河合作媒体峰会在北京举行。峰会主题为“共话民心相通，共迎美好未来”，来自澜湄六国有关部门及主流媒体的130余位代表与会，并就如何实现区域内和平发展、互利共赢、民心相通，为建设更为紧密的澜湄国家命运共同体贡献力量深入交流讨论。

人民日报社社长庹震指出，澜湄六国山水相连，传统友谊世代相传。澜湄合作是六国共同发起和推进的事业，展现出强大生机活力。七年来，澜湄合作领域日益扩大，内生动力持续增强，合作成果不断涌现，走出一条睦邻友好、合作共赢的光明大道，成为推动构建人类命运共同体的生动实践。从澜湄合作媒体峰会这一窗口，能够透见六国媒体记录澜湄合作、践行澜湄精神、传播澜湄文化，为推动澜湄合作走深走实，携手打造团结互助、平等协商、互利互惠、合作共赢的澜湄国家命运共同体贡献了积极的媒体力量。

澜湄合作坚持以人为本，利民惠民。澜湄次区域对于地区乃至全世界来说，在经济、地理、政治方面都有着巨大潜力和吸引力。柬埔寨新闻社副社长坎·索菲罗姆表示，“一带一路”倡议下的大湄公河次区域经济走廊是促进运输、贸易、旅游等领域发展的重要项目，加强了地区间的人员交往。柬埔寨是因此倡议而取得诸多成就的国家之一。例如，中柬在“一带一路”框架下推动的从金边到西哈努克的高速公路目前已经投入使用，从金边到巴域的高速公路也正在建设当中。

澜湄合作为区域经济发展作出了重要贡献，是区域合作的典范。老挝人革党中央宣传部副部长、《人民报》总编辑万赛·塔汶炎强调，未来湄公河流域媒体仍需加强合作，宣传澜湄合作在水资源、水域治理保护和可持续发展方面的相关要求和条法，共同维护流域的水生态系统。各国在发展过程中要定期交流信息，相互借鉴经验，把平衡好本国利益和区域间的集体利益问题放在首要位置。

缅甸《环球新光报》总编辑昂杜亚表示，今年正好是澜湄合作的第七年，回顾过去，我们清楚地看到了澜湄发展的速度，互利共赢、坦诚共商、平等共建、全体参与，这样的模式也得到了世界的公认。2022年，中国同湄公河五国贸易额达4167亿美元，同比增长5%。基础设施的建设使得互联互通更加便利，特别是中老铁路的开通，极大地促进了地区社会经济的发展。区域内公共卫生、自然环境保护和青年事务的合作均像石榴籽一样密不可分。“一带一路”倡议对区域内所有国家都是大好的机会。此外，通过信息交流、文化互信，传播民众之声，澜湄次区域国家民众之间相互交流接触，将使澜湄合作精神牢固地植根于各国人民心间。

越南《人民报》领导班子成员、社党委常委、宣教部部长、《人民周末报》总编辑武梅煌认为，澜沧江-湄公河合作已经成为一种有效机制，促进了次区域的社会发展。合作有助于加深六国之间的友好关系，促进东盟和地区一体化建设，为南南合作作出了贡献，并推动落实联合国2030年可持续发展议程。在促进文化交流合作时，新闻媒体发挥着重要的作用。新闻媒体介绍传播地区各国发展友好关系的故事，是共同夯实国家间友谊的坚实桥梁，有助于促进各国人民间的交流以及地区的合作与发展。

老挝记者协会主席沙万坤·拉沙蒙指出，中国是老挝最大的投资国，为促进贸易投资便利化，中老两国已签署双边本币合作协议。老挝正努力将本国由“陆锁国”打造为“陆联国”，中老两国共同投资修建的中老铁路是东盟和中国实现互联互通的重要组成部分。在“一带一路”倡议下，这条铁路未来还将由老挝万象连通至泰国、马来西亚和新加坡，这是区域合作的重要体现。

中国国际问题研究院副院长、全球湄公河研究中心秘书长刘卿指出，澜湄合作是六国共同发起和推进的事业，是实现共同发展、合作共赢的联合举措，是构建更加紧密的中国-东盟命运共同体的重要组成部分。澜湄合作秉持发展为先、平等协商、务实高效、开放包容的澜湄精神，为促进区域繁荣振兴作出了积极贡献，成为区域合作金色样板。七年来，六国以澜湄合作专项基金为依托，持续开展700多项惠民生工程，涌现出许多动人的故事。“甘泉行动”使数百个村庄喝上干净饮用水，“澜湄光明行”使成百上千的白内障患者重见光明，“太阳村项目”照亮了千万家，高铁对接、机场联通、数字赋能，跑出了现代化的澜湄加速度。

中老两国自古以来便是山水相连的友好邻邦，自1961年中老建交后，中老间的联系与合作不断深入发展。老挝巴特寮通讯社副社长维莱·马尼拉表示，中老双方不断推进全面战略合作伙伴关系，双方高层领导定期开展互相访问，双方积极践行高层领导间所达成的决议。从中央到地方，贸易、投资、教育、公共卫生、社会文化、旅游等领域合作不断增强，中老命运共同体建设得到深入推进。

（本报北京6月28日电 本报记者 卢重光 本报通讯员 于泽乾）

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