2023年7月3日，人民日报社对外交流合作部主任谢湘携“2023澜沧江-湄公河合作媒体峰会”外方嘉宾一行45人到访云南大学，与云南大学副校长胡金明、宣传部部长柳树、新闻学院党委书记窦志梅、国际关系研究院副院长刘磊、国际合作与交流处副处长沈芸、外国语学院东南亚语系师生代表和澜湄国家留学生代表进行了深入交流。

胡金明副校长对嘉宾的到来表示热烈欢迎，介绍了学校基本情况，以及云南大学在人才培养、科学研究、人文交流等领域与澜湄国家开展的合作交流。胡金明表示，学校将不断深化澜湄合作，为区域发展做出更大贡献。 随后，相关学院负责人分别介绍了云南大学开展澜湄研究的情况和新闻学院基本情况。

座谈会上，外方嘉宾就关心的问题与云南大学师生代表进行了深入交流。会后，来宾一行参观了云南大学新闻传播国家级实验教学示范中心。

人民日报社于2023年6月27日在京举办“2023年澜沧江-湄公河合作媒体峰会”，并于会后组织参会外方嘉宾在华开展为期一周的参访研修，此次活动旨在进一步夯实澜湄合作民意基础，增进各国人民之间的友好互信。

(责编：刘叶婷、徐祥丽)