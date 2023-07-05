新华社北京7月5日电题：人心所向：世界切盼中美重返正轨——把握中美关系正确航向系列评论之四

新华社记者李蓉

近日，中美双方进行了坦诚、深入、建设性的沟通，达成了一些共识和积极成果，让一些为中美关系现状担忧的人士“松了口气”。国际社会普遍希望中美缓和紧张，期待双方可以本着对历史、对人民、对世界负责的态度相向而行、妥处分歧，找到正确相处之道。

冰冻三尺非一日之寒。美方抱持错误对华认知，制定错误对华政策，将中美关系拖至建交以来最低谷，问题的责任是清楚的。美方单方面发起针对中国的贸易战、产业战、科技战，人为“筑墙设垒”，强推“脱钩断链”，从经贸、科技、政治、军事到人文交流等多领域对华实施围堵遏制打压，不仅拖累双方经济社会发展，也打乱了世界经济运行的正常节律。国际社会并不希望看到中美两国冲突对抗，不愿在中美之间选边站队，期盼中美和平共处、友好合作。

中美双方近期的互动模式为焦灼的中美关系氛围吹来一丝凉风，提升了国际社会对未来中美关系改善的正面预期。美联社说，双方同意改善交流，期待中美双方高官及领导人实现后续会晤；美国消费者新闻与商业频道报道了美国国务卿布林肯表示其北京之行标志着稳定中美关系的“重要开端”；德新社报道说中美同意为双边关系注入“稳定”力量……美中摩擦的全球后果有多严重，对两国关系重回正轨的期待就有多迫切。正如新加坡副总理兼财长黄循财所说，中美关系是当今世界最重要的一组双边关系，很多国家对中美能重启对话、重建新的相处模式是有所期待的。

历史已经证明，中美携手可以办成很多有利于两国和世界的大事。中美在2001年携手反恐，2008年合力应对国际金融危机，2016年推动达成气候变化《巴黎协定》，未来在很多相关全球议题上双方合作大有可为。双边层面，经贸合作一直是中美关系的“压舱石”和“推进器”。中美两国经济总量超世界三分之一，对世界经济增长贡献率超过50%，互利合作为两国和世界经济提供了持续的增长动力和发展机遇。近年来，双方经贸合作在不利的政治气候影响下仍呈现出强大的生命力，近两年中美贸易额仍屡创新高，2021年突破7500亿美元，2022年达到约7600亿美元。美国各界尤其是商界和民间团体迫切希望摆脱自上而下的桎梏，推动各领域合作重回繁荣发展轨道。

今年以来，众多美国企业高管纷纷来华，不少人表达了加强对华合作、增加对中国市场投入的热情期盼和决心。摩根大通首席执行官杰米·戴蒙说，希望继续加大在上海的业务布局。特斯拉首席执行官埃隆·马斯克表示反对“脱钩断链”，愿继续拓展在华业务，共享中国发展机遇。美中贸易全国委员会会长克雷格·艾伦表示：“美国企业对继续开拓中国市场充满期待，美中两国经济不能‘脱钩’，加强合作才有益于两国人民。”

中美合作对两国和世界都是好事，双方应努力使合作清单越拉越长，而不要越缩越短。美方应客观理性看待中国发展，摒弃冷战思维和零和博弈，切实践行“四不一无意”的承诺，把两国元首巴厘岛会晤共识认真落到实处，同中方相向而行，共同推动两国关系尽快重返正轨。

中美关系重返正轨，会让世界更加安全。美国种种遏华政策是地区乃至全球的巨大风险来源：“以台制华”是对台海和平稳定的最大威胁；牵头在中国周边频频开展军演只会制造地区紧张局势；图谋组建“亚太版北约”将威胁亚太数十年来繁荣稳定的局面。美方应避免拿国强必霸的模板来镜像中国，不要用西方传统大国走过的轨迹来误判中国，放弃拉“小圈子”围堵中国，停止利用涉疆、涉藏、涉南海及台湾议题抹黑打压中国。俄罗斯圣彼得堡国立大学教授扬娜·列克修蒂娜指出，大国关系发展事关全球安全与稳定，中美关系走向对全球和平与发展有重大影响，国际社会普遍期待中美处理好彼此关系。

中美关系重返正轨，会让世界更加繁荣。宽广的地球完全容得下中美各自发展、共同繁荣。当前形势下，中美两国的共同利益不是减少了，而是更多了。中美不冲突、不对抗、和平共处，这是两国最基本的共同利益。中美两国经济深度融合，面临新的发展任务，需要从对方发展中获益，这也是共同利益。全球经济疫后复苏、应对气候变化、解决地区热点问题也离不开中美协调合作，这还是共同利益。菲律宾智库亚洲太平洋协进基金会国际关系研究员卢西奥·皮特洛说，中美关系健康稳定发展是全球发展的“压舱石”，对维护全球供应链稳定和推动全球化至关重要。

中国人民和美国人民一样，都是自尊自信自强的人民，都拥有追求美好生活的权利，两国之间存在的共同利益应该得到重视，各自取得成功对彼此都是机遇而非威胁。中美关系的晴雨冷暖，一头连着两国17亿多人民的福祉，一头连着世界的未来。中美关系如何走下去这道必答题说难也难，说易也易，多看看浩浩荡荡、横无际涯的太平洋，心宽了，路也就宽了。

(责编：于洋、徐祥丽)