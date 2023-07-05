人民网北京7月4日电 （蔡海若、李世奇）澜沧江—湄公河合作媒体主题采访活动6月29日到访澜湄水资源合作中心，由澜湄六国有关部门及主流媒体等组成的采访团与中心及中方代表就澜湄水资源合作进行深入交流。

由澜湄六国有关部门及主流媒体等组成的采访团与中方代表在澜湄水资源合作中心举行座谈会。人民网 李世奇摄

自2016年澜湄合作机制成立以来，水资源合作被列为澜湄合作五大优先领域之一。澜湄六国积极发挥澜湄水资源合作中心平台支撑作用，推动澜湄水资源合作高质量发展，合作成果丰硕，在澜湄合作领导人会议、澜湄合作外长会上得到六国领导人和外长们的高度认可，水资源合作成为澜湄合作的重要内容和中心领域。

水利部国际合作与科技司副司长、澜湄水资源合作联合工作组中方组长李戈，在座谈中强调，作为澜湄流域的一员，中方始终坚持正确义利观，坚持保护与开发并举，以实际行动充分履行义务、担当责任。

由澜湄六国有关部门及主流媒体等组成的采访团与中方代表在澜湄水资源合作中心举行座谈会。水利部国际合作与科技司副司长、一级巡视员、澜湄水资源合作联合工作组中方组长李戈发表讲话。人民网 李世奇摄

李戈表示，澜湄六国山水相连，新闻媒体在增进澜湄水资源友好合作交流中发挥了重要的作用，为澜湄水资源合作营造了良好的舆论氛围，也为澜湄水资源合作持续健康发展作出了重要贡献。他希望各国媒体朋友通过本次座谈交流，更好地了解澜湄水资源合作，讲好澜湄水资源合作故事，为推动澜湄水资源合作提质升级注入媒体活力，为促进流域各国民心相通增添媒体智慧，为构建澜湄国家命运共同体贡献媒体力量。

人民日报社对外交流合作部副主任徐波指出，水资源是澜湄六国人民的共同关切。她期待通过本次座谈，加深各国媒体同仁对澜湄水资源合作的了解，增进理解互信，讲好“澜湄故事”，发扬“澜湄精神”。

老挝记者协会主席沙万坤·拉沙蒙在致辞中表示，澜湄合作在提高人民生活水平、推动流域可持续发展发挥了重要作用。他期待澜湄六国主流媒体加强交流，持续发挥好主流媒体作用，更加客观地报道澜湄水资源合作，促进水资源领域合作提质升级，为流域经济社会可持续发展与构建澜湄国家命运共同体贡献力量。

澜湄水资源合作中心主任郝钊向与会媒体代表分享了中国跨界河流合作原则及澜湄水资源合作进展与成果，并介绍了未来五年水资源合作重点方向。

老挝人革党中宣部副部长、《人民报》总编辑万赛·塔汶炎参加了此次交流活动。

由澜湄六国有关部门及主流媒体等组成的采访团与中方代表在澜湄水资源合作中心门口合影。澜湄水资源合作中心供图

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