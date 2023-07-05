中国赴黎巴嫩维和部队410名官兵获授联合国“和平勋章”

人民网贝鲁特7月4日电 （记者薛丹、沈小晓）当地时间7月4日，中国第21批赴黎巴嫩维和部队授勋仪式在黎巴嫩南部辛尼亚村的中国维和营举行，联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）司令拉萨罗、中国驻黎巴嫩大使钱敏坚等300余名嘉宾受邀出席仪式，410名中国维和官兵全部被授予联合国“和平荣誉勋章”。

联黎部队司令拉萨罗现场检阅了中国维和部队，并为维和官兵代表颁发佩戴“和平荣誉勋章”，表彰他们近一年来在维护黎巴嫩南部地区和平事业中作出的突出贡献。随后，特派团副团长、参谋长、西区司令、海军司令等6名联黎部队高级官员为其余官兵代表佩戴勋章。

拉萨罗在致辞中充分肯定中国维和部队取得的成绩和作出的贡献，他说：“感谢中国维和官兵一年来的付出，你们不仅出色完成任务，还积极帮助当地人民，这枚实至名归的勋章是对你们辛勤工作的认可，也是对你们做出重要贡献的肯定。我相信，你们所有人将一如既往以坚定的信念和无私的精神，继续为和平事业而战斗。”

“和平荣誉勋章”是联合国为表彰在维和行动中具有突出贡献的工作人员所设立的勋章，是联合国表彰维和人员的最高荣誉。

自去年8月部署到任务区以来，中国第21批赴黎维和部队已累计清排雷场面积8400余平方米，安全排除地雷1400余枚，高标准完成100余项施工任务，接诊联合国人员和当地民众3000余人次。开展文化交流活动20余次，弘扬中华文化，增进和平友谊，受到联黎部队、黎巴嫩政府和当地民众的广泛赞誉。

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