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美国得克萨斯州发生枪击事件至少3人死亡

2023年07月05日08:36 | 来源：新华网
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新华社休斯敦7月4日电（记者徐剑梅）美国中南部得克萨斯州沃思堡警方4日说，沃思堡市中心3日深夜发生枪击事件，造成至少3人死亡、8人受伤。

沃思堡警方4日在新闻发布会上说，沃思堡市中心一个社区每年举行“独立日”庆祝活动。临近3日午夜，烟花燃放时响起枪声。警方赶到后发现举行活动的停车场有多名中枪者，其中包括一名未成年人。

据当地媒体报道，受伤者在当地医院接受治疗，目前伤势不明。警方仍在搜集线索，尚不清楚嫌疑人及其动机。

连日来，美国枪击事件频发。东部马里兰州巴尔的摩市2日凌晨发生街头枪击，造成两人死亡、28人受伤；在宾夕法尼亚州费城，一名身穿防弹背心的枪手3日晚在街头开枪，造成5人死亡、两名儿童受伤。

7月4日是美国“独立日”。一年前，美国中部伊利诺伊州海兰帕克市举行“独立日”游行时，一名枪手从高楼屋顶向人群开枪，造成7人死亡、数十人受伤。《纽约日报》报道说，由于近年大规模枪击事件频发，一些美国民众对参加今年“独立日”大型活动感到紧张。

(责编：于洋、徐祥丽)

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