人民网记者 谢亚宏

联合国粮食及农业组织大会第43届会议正在位于意大利罗马的粮农组织总部举行。粮农组织是联合国系统主管粮农领域合作的专门机构，中国是粮农组织创始成员国之一。作为粮农组织最高权力机构，大会每两年举行一届会议，负责审议世界粮农状况，研究重大国际粮农问题，选举、任命总干事等。

在近日举行的新任总干事选举中，中方候选人、现任总干事屈冬玉以高票成功胜选连任。2019年6月，屈冬玉成为粮农组织历史上首位中国籍总干事。屈冬玉在胜选后的致辞中表示，农业在各国发展中具有关键地位，粮农组织将与各国一道努力，通过农业合作建设一个以人民为中心、可持续和繁荣的世界。

与会代表和粮农组织官员高度评价粮农组织近年来取得的成绩和中国为世界粮农治理领域所作的贡献。莱索托农业、粮食安全和营养部长塔博·莫弗西指出，粮农组织近年来关心非洲国家的农业发展，双方建立了良好的互信关系。莱政府感谢粮农组织和总干事为改善该国农业所作的贡献，并期待双方就农业技术培训等领域进一步加强合作，帮助莱索托在内的发展中国家实现减贫。

巴西农村发展与家庭农业部长保罗·特谢拉曾于今年随巴西总统卢拉访华，并与中国签订了农业合作的备忘录文件。他告诉记者，近年来中国农业与农村的发展取得了长足进步，在减贫等领域的相关经验值得许多亟待经济复苏的发展中国家学习借鉴。巴西与中国同为新兴市场国家，在农业领域合作前景广阔，也在南南合作领域发挥着引领作用。“ 中国为全球粮农治理作出积极贡献，我们期待通过粮农组织框架下的‘手拉手倡议’等项目帮助各国加快农业生产转型，促进世界粮食安全。”

埃及常驻联合国粮农机构代表巴萨姆·拉迪表示，新冠肺炎疫情以来，世界粮食安全不断受到威胁，中国通过大力支持粮农组织工作等形式，努力维护粮食安全，并加强与各国的农业合作，埃及对此深表赞赏。埃及与中国在共建“一带一路”框架下开展了包括农业在内的各项合作，取得了显著成效，并期待成果进一步惠及民生。

粮农组织市场及贸易司司长布贝克尔·本·贝尔哈桑说，粮农组织-中国南南合作计划2009年正式设立，目前在约20个国家开展项目，已有超过10万人从中受益，并将继续协助发展中国家，为全球减贫、应急响应、农业粮食体系转型，以及到2030年实现粮食安全、改善营养状况贡献力量。

中国农业农村部部长唐仁健表示，中国政府感谢所有成员国对中国候选人的支持和信任，并将一如既往履行发展中大国应尽的国际责任，坚定践行多边主义，与各国一道为保障全球粮食安全、消除贫困和实现零饥饿，推动实现联合国2030年可持续发展目标做出积极贡献。

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