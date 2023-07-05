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也门政府军与胡塞武装交火至少6人死亡

2023年07月05日08:34 | 来源：新华网
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新华社开罗7月4日电（记者王尚）亚丁消息：也门政府军一名官员4日说，政府军当天与胡塞武装在也门西南部塔伊兹省发生激烈交火，双方至少6人死亡。

这名不愿透露姓名的官员说，胡塞武装人员当天试图潜入政府军位于塔伊兹省的军事基地，引发双方交火。冲突造成两名政府军士兵和4名胡塞武装人员死亡。

胡塞武装方面尚未就此事作出回应。

塔伊兹省首府塔伊兹市是也门第三大城市，由政府军控制。目前塔伊兹市大部分地区与政府军控制的其他地区的联系被切断，物资只能通过一条山路进入。开放塔伊兹市附近道路一直是也门政府与胡塞武装和谈的重点之一。

2014年9月，胡塞武装夺取也门首都萨那，后又占领也门南部地区。2015年3月，沙特阿拉伯等国对胡塞武装发起代号为“果断风暴”的军事行动。2018年12月，在联合国斡旋下，也门政府和胡塞武装就停火、战俘交换等议题达成一致，但不久双方就互相指责对方破坏停火协议。也门政府近期多次指责胡塞武装正在寻求军事冲突升级，并表示已全面提高部队警戒，应对可能爆发的大规模冲突。

(责编：于洋、徐祥丽)

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