新华社首尔7月4日电（记者陆睿 周思雨）韩国网络媒体《探查》和《蒲公英》4日在首尔召开的记者会上说，据知情人士提供的线索，日本政府通过“非正式渠道”向国际原子能机构提供大量资金，并要求其对福岛核污染水处置技术工作组最终评估报告草案做出有利于日方的修改。

《探查》记者朴大勇在记者会上说，《探查》日前获取了日本外务省官员和据信为亚洲开发银行高层人士的机密对话文件，据文件内容和举报者提供的信息显示，今年5月末至6月15日期间，日本政府通过“非正式渠道”向国际原子能机构提供至少100万欧元资金。

另一名《探查》记者姜珍九指出，根据其掌握的信息，日本政府6月15日前从国际原子能机构获得最终评估报告草案，并多次要求国际原子能机构修改有关表述，如删除“放射性”一词，以及要求在评估报告中增加83种鱼类受污染检测结果显示氚含量均未超标等内容。

《探查》和《蒲公英》在记者会现场公开了相关机密对话记录、最终评估报告草案封面及目录照片、国际原子能机构内部报告等证据文件。

国际原子能机构4日向日本政府提交了针对日本福岛核污染水的综合评估报告。

日本政府近日重申将在今夏实施福岛核污染水排海，遭到日本国内渔业团体、太平洋沿岸地区、南太平洋岛国和国际社会的强烈反对和质疑。

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