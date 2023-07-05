人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

韩媒：日方提供资金对国际原子能机构施加不正当影响

2023年07月05日08:32 | 来源：新华网
小字号

新华社首尔7月4日电（记者陆睿 周思雨）韩国网络媒体《探查》和《蒲公英》4日在首尔召开的记者会上说，据知情人士提供的线索，日本政府通过“非正式渠道”向国际原子能机构提供大量资金，并要求其对福岛核污染水处置技术工作组最终评估报告草案做出有利于日方的修改。

《探查》记者朴大勇在记者会上说，《探查》日前获取了日本外务省官员和据信为亚洲开发银行高层人士的机密对话文件，据文件内容和举报者提供的信息显示，今年5月末至6月15日期间，日本政府通过“非正式渠道”向国际原子能机构提供至少100万欧元资金。

另一名《探查》记者姜珍九指出，根据其掌握的信息，日本政府6月15日前从国际原子能机构获得最终评估报告草案，并多次要求国际原子能机构修改有关表述，如删除“放射性”一词，以及要求在评估报告中增加83种鱼类受污染检测结果显示氚含量均未超标等内容。

《探查》和《蒲公英》在记者会现场公开了相关机密对话记录、最终评估报告草案封面及目录照片、国际原子能机构内部报告等证据文件。

国际原子能机构4日向日本政府提交了针对日本福岛核污染水的综合评估报告。

日本政府近日重申将在今夏实施福岛核污染水排海，遭到日本国内渔业团体、太平洋沿岸地区、南太平洋岛国和国际社会的强烈反对和质疑。

(责编：于洋、徐祥丽)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部