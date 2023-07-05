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俄外交部：目前没有理由延长黑海港口农产品外运协议

2023年07月05日08:27 | 来源：新华网
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新华社莫斯科7月4日电（记者赵冰）俄罗斯外交部4日在其官网发表声明说，目前没有理由进一步延续即将到期的黑海港口农产品外运协议。

声明说，自2022年8月1日以来，从敖德萨等港口运出的3260万吨粮食中，约81%的粮食被运往高收入和中高收入国家，最贫穷国家仅收到2.6%的粮食。旨在向非洲、亚洲和拉丁美洲有需要国家提供粮食援助的黑海港口农产品外运协议“已经变成乌克兰向粮食充足国家进行的商业性粮食出口”。

声明说，俄罗斯与联合国签署的有关俄向世界市场供应粮食和化肥的备忘录执行情况仍在恶化。2022年7月以来，除了美国、英国不断扩大制裁限制俄农产品出口外，欧盟也推出一系列制裁措施。今年6月5日，乌克兰控制地区的陶里亚蒂-敖德萨液氨输送管道遭到破坏。而俄方计划向有需要国家捐赠的26.2万吨化肥中，自2022年9月以来仅有两批完成发运。

俄外交部在声明中表示，在目前情况下显然已经没有理由进一步延续即将到期的黑海港口农产品外运协议。在这一协议到期前，俄方将认真、负责任地履行相关义务。

俄罗斯和乌克兰2022年7月22日在土耳其伊斯坦布尔就黑海港口农产品外运问题分别与土耳其和联合国签署相关协议，协议有效期为120天。协议于去年11月、今年3月和5月多次延长。当前协议将于7月17日到期。

(责编：于洋、徐祥丽)

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