新华社以色列特拉维夫7月4日电（记者王卓伦）以色列城市特拉维夫北部一街区4日发生一起驾车袭击事件，造成7人受伤。袭击者被开枪打死。

以色列警方发言人埃尔斯邓恩当天在袭击现场接受新华社记者采访时说，一名袭击者驾车高速撞向行人，随后下车持刀行凶，造成7人不同程度受伤。一名持枪路人将袭击者打死。

记者在现场看到，袭击者驾驶的车辆损毁严重，前挡风玻璃和驾驶座玻璃破碎。社交媒体上的视频显示，一名戴着摩托车头盔的男子持手枪向袭击者射击，并踢开袭击者手中的刀。目前，周边道路已被警方封锁。

以色列国家安全总局（辛贝特）当天发表声明说，袭击者为一名20岁的巴勒斯坦男子，来自约旦河西岸希伯伦地区，没有以色列的入境许可。

巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）发表声明确认袭击者为该组织成员，称袭击目的是为报复以色列正在约旦河西岸城市杰宁进行的大规模军事行动。

以色列军队自3日凌晨起对杰宁地区发起大规模袭击行动。根据巴勒斯坦卫生部最新数据，冲突已造成11人死亡、100多人受伤。今年以来，巴以紧张局势加剧。以军与加沙地带、约旦河西岸和耶路撒冷等地的巴勒斯坦人发生冲突并造成大量人员伤亡。

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