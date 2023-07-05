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以军说一名士兵在约旦河西岸军事行动中死亡

2023年07月05日08:24 | 来源：新华网
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新华社耶路撒冷7月5日电（记者王卓伦 张天朗）以色列国防军5日凌晨发表声明说，以军在约旦河西岸杰宁地区的军事行动中有一名士兵死亡。

以军4日晚间撤离杰宁地区。媒体援引以军方消息说，以军在撤离杰宁地区时遭到巴勒斯坦枪手伏击，一名士兵胸部中弹后送医不治。

以军在5日凌晨的声明中说，5枚从加沙地带射向以色列境内的火箭弹被以军防空系统成功拦截。毗邻加沙地带的以色列南部城市斯代罗特响起防空警报。

以军在稍早前的另一份声明中确认对在杰宁郊区一处墓地的巴勒斯坦武装人员展开空袭，以军称这些人员在离开杰宁难民营时对安全部队“构成了威胁”。

以军自3日凌晨起对杰宁地区发起大规模袭击行动。根据巴勒斯坦卫生部最新数据，冲突已造成12名巴勒斯坦人死亡、140多人受伤，其中40人伤势严重。以色列总理内塔尼亚胡4日在距杰宁地区10公里的一处检查站说，以军“正在完成任务”，将视情继续采取行动。

今年以来，巴以紧张局势加剧。以军与加沙地带、约旦河西岸和耶路撒冷等地的巴勒斯坦人发生冲突并造成大量人员伤亡。

(责编：于洋、徐祥丽)

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