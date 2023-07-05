新华社拉巴特7月4日电（记者霍晶）中国和摩洛哥4日在摩洛哥首都拉巴特签署了中摩农业合作谅解备忘录。

根据谅解备忘录，中摩双方将在远洋渔业、水产品加工技术、有机农业、数字农业、节水灌溉等领域加强合作。中国农业农村部部长唐仁健和摩洛哥农业、海洋渔业、乡村发展、水资源与森林大臣萨迪基共同签署了谅解备忘录。

唐仁健在同萨迪基会见时说，中摩传统友好，双边关系持续向好，两国农业具有很强的相似性和互补性，农业合作务实发展。双方在蔬菜品种培育、栽培技术、兽药及疫苗研发等领域合作取得丰富成果，农业经贸往来为两国人民带来切实利益。中方愿同摩方一道，围绕动物疫病防控、旱作节水农业、海洋渔业资源养护、农业文化遗产保护利用等深化互利合作。

萨迪基祝贺屈冬玉连任联合国粮农组织总干事。他详细介绍了当前摩农业情况及农业发展战略，对中方意见建议高度认同，表示愿以签署农业合作谅解备忘录为契机，提升双方合作水平。

据介绍，农业在摩洛哥国民经济中占有重要地位，农业总产值占摩洛哥经济总量15%以上，农业领域从业人口约占全国劳动力的40%。摩洛哥还是非洲最大的产鱼国和世界最大的沙丁鱼出口国。此外，中国是摩第一大绿茶进口来源国，摩也早已成为中国第二大茶叶出口目的地。

(责编：卫嘉、白宇)