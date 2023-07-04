人民网沙特达曼7月4日电 （记者管克江）早上7点多，中国电建所属山东电建承建的沙特萨勒曼国王国际综合港务设施项目部（简称沙特国王港项目）的文件信息中心控制室里，管理员奥拜德正远程操作着摄影头，检查工地工作人员遵守安全规范的情况。

“在第五区作业的两名工人搬运重物没有戴手套，有安全风险，我要马上提醒一下。”奥拜德说完，立即在相关工作群发出警示，请现场的安全健康环境专员前往纠正。不一会，现场发来照片，显示相关工人已经接受了安全教育。

“通过这套‘智慧工地’系统，我们随时跟踪现地工作情况，随时响应，大大提升了管理效率和安全水平。”项目部副总经理兼总工程师曹颜说。

项目建设场景。山东电建供图

萨勒曼国王国际综合港务设施项目位于沙特东部省朱拜勒市，将打造全球规模最大的超级船厂：面积最大的船厂、最大的联合吊装能力、最大的升船机系统、最长的码头……项目涉及的工程量极大。在施工高峰期有1.8万余名员工同时奋战在现场，1500余台套机械马力全开。

由于作业面积大、涉及人员多、作业流程繁琐，中企综合运用传感器、4G移动互联和定位系统等技术，自主研发了这套“智慧工地”系统。2021年底，“智慧工地”系统投入使用后，立刻受到业主沙特阿美石油公司的关注。沙特阿美不仅向项目部参与该系统的多名员工颁发“项目管理过程改进杰出贡献奖”，还为此制定了新的项目管理规范，希望推广到沙特阿美所有项目中去。

今年，在业主要求下，项目部对“智慧工地”系统进行了进一步升级，比如进入项目的每一辆汽车都通过定位系统，检查是否佩戴安全带、车速是否遵守规定等等。大型挖掘机等机械的碳排放足迹也做了标记，作为各方在今后开展减排行动的参考。

工作人员在项目部文件信息中心控制室内察看工作情况。人民网记者 管克江摄

曹颜表示，下一步，项目将接入更多的传感器和设备，引入更加智能化的控制策略，以实现对项目运营的自动化控制和优化。山东电建决定把国王港的智慧工地系统升级至公司层级应用，实现总部数据中心实时数据采集，并在海外其他大型项目进行普适化应用，形成具有自主知识产权的产品。

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