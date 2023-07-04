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综述：沙特和俄罗斯减产措施对国际油价刺激有限

2023年07月04日18:41 | 来源：新华网
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　　新华社纽约7月3日电 综述：沙特和俄罗斯减产措施对国际油价刺激有限

　　新华社记者刘亚南

　　沙特阿拉伯和俄罗斯3日宣布的额外减产措施未能缓解市场对石油需求前景的担忧，国际原油期货价格在隔夜市场快速走高，3日早盘一度由涨转跌，午后显著走低，收盘时国际油价下跌。

　　截至当天收盘，纽约商品交易所8月交货的轻质原油期货价格下跌0.85美元，收于每桶69.79美元，跌幅为1.2%；9月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌0.76美元，收于每桶74.65美元，跌幅为1.01%。

　　沙特3日宣布将每天自愿减产100万桶石油产量的措施延长至8月。俄罗斯3日也宣布为保证市场平衡，将于8月对全球市场削减50万桶石油日出口量。

　　两国减产消息刺激纽约油价在隔夜市场快速走高，最高升至每桶71.77美元，涨幅达1.59%。不过，当天公布的美国制造业景气指数低于市场预期，使油价由涨转跌。

　　由于国际油价在此前三个交易日连续上涨，投资者获利了结也是当天油价冲高后走低的原因之一。

　　市场分析人士弗拉基米尔·焦尔诺夫表示，虽然沙特和俄罗斯宣布额外减产措施，但交易商关注的是经济衰退风险。

　　在线外汇交易平台安达公司高级市场分析师爱德华·莫亚认为，3日市场交易时间因美国独立日假期而缩短，油价涨幅在假期结束前可能有限。由于当天公布的美国制造业景气指数走弱，纽约油价涨幅收窄。

　　不过，由于北半球夏季石油需求相对旺盛、美国开始采购补充战略原油储备等利好因素支撑，一些市场人士看好国际油价未来走势。

　　瑞银全球财富管理公司美洲地区首席投资官索利塔·马塞利当天表示，在主要投资品种中，依然最看好石油，预计到今年底，布伦特原油期货价格将达到每桶90美元。

　　美国能源部6月30日发布公告说，当天以每桶71.98美元的成本确定了9月交货的320万桶战略原油储备的供应合同。美国能源部此前买入的300万桶将于8月交货的原油平均成本约为每桶73美元。

　　美国能源部还表示，7日将公布10月和11月的原油采购招标计划。

　　不过，美国能源部开始购买原油补充战略原油储备以来，目前共买入620万桶原油，与去年释放的1.8亿桶战略原油储备相比相距甚远。据彭博社此前报道，美国计划在今年采购1200万桶原油来补充战略原油储备。

　　当前，布伦特原油期货价格距离沙特期望的每桶80美元上方仍有一定空间，减产措施对油价的刺激效应在逐渐减弱，油价要显著走高需要更多需求侧利好。

(责编：崔译戈、常红)

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