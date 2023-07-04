新华社北京7月4日电

牢记初心使命 坚持团结协作 实现更大发展

——在上海合作组织成员国元首理事会第二十三次会议上的讲话

（2023年7月4日）

中华人民共和国主席 习近平

尊敬的莫迪总理，

尊敬的各位同事：

感谢印度作为轮值主席国举办上海合作组织峰会。

本次会议将接收伊朗为成员国，签署白俄罗斯加入本组织义务的备忘录，彰显出“上合大家庭”的生机活力。我向伊朗和白俄罗斯表示祝贺。

各位同事！

10年前，面对世界之变、时代之变、历史之变，我提出人类生活在同一个地球村，越来越成为你中有我、我中有你的命运共同体。10年来，人类命运共同体理念得到国际社会广泛认同和支持，正在从理念转化为行动、从愿景转变为现实。在这个过程中，上海合作组织走在时代前列，秉持人类命运共同体理念，弘扬“上海精神”，构建上海合作组织命运共同体。

——我们秉承守望相助、同舟共济优良传统，坚定支持维护彼此核心利益，成为各自发展振兴道路上可信赖的伙伴。

——我们践行共同、综合、合作、可持续的安全观，照顾各方合理安全关切，统筹应对各类传统安全和非传统安全挑战，共同守护地区和平和安宁，携手为地区国家发展繁荣营造良好环境。

——我们秉持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，对接各国发展战略和区域合作倡议，培育经贸、互联互通、能源、农业、金融、科技创新等领域合作增长点，促进各国经济协同联动发展。

——我们传承睦邻友好精神，坚持文明平等互鉴、对话包容，倡导不同文明和平共处、和谐共生，拓展人文合作，夯实各国关系发展的民意基础。

——我们维护国际公平正义，反对霸权霸道霸凌行径，扩大本组织“朋友圈”，构建起对话不对抗、结伴不结盟的伙伴关系，壮大了维护世界和平稳定的进步力量。

各位同事！

当今世界变乱交织，百年变局加速演进，人类社会面临前所未有的挑战。团结还是分裂？和平还是冲突？合作还是对抗？再次成为时代之问。我的回答是，各国人民对美好生活的向往就是我们的追求，和平、发展、合作、共赢的时代潮流不可阻挡。

近年来，上海合作组织日益发展壮大，既迎来难得的发展机遇，也面临前所未有的风险挑战。印度诗人泰戈尔说过：“信念鞭策着人们，勇敢面对未知的前途。”我们要肩负起时代赋予的重任，牢记初心使命，坚持团结协作，为维护世界和平与发展注入更多确定性和正能量。为此，我愿提出以下建议。

第一，把牢正确方向，增进团结互信。上海合作组织成立20多年来，经受了国际风云变幻的严峻考验，始终朝着求团结、增互信、谋发展、促合作的正确方向迈进。我们积累了弥足珍贵的实践经验，也取得了来之不易的发展成果。事实证明，只要我们胸怀大局，担起责任使命，排除各种干扰，就能够维护好、实现好各成员国安全和发展利益。

我们要加强战略沟通和协作，倡导以对话消弥分歧、以合作超越竞争，切实尊重彼此核心利益和重大关切，坚定支持彼此实现发展振兴。要从地区整体和长远利益出发，独立自主制定对外政策。要高度警惕外部势力在本地区煽动“新冷战”、制造阵营对抗，坚决反对任何国家以任何理由干涉内政、策动“颜色革命”，把本国发展进步的前途命运牢牢掌握在自己手中。

第二，维护地区和平，保障共同安全。实现地区长治久安是我们的共同责任。中方愿同各方一道落实全球安全倡议，坚持通过对话协商化解国家间分歧矛盾，推动政治解决国际和地区热点问题，筑牢地区安全屏障。

要提升本组织安全合作水平，持续开展联合行动，严厉打击“东突”等“三股势力”、毒品走私、网络和跨国有组织犯罪。要加紧完善本组织执法安全合作机制，拓展数据安全、生物安全、外空安全等非传统安全领域合作。要继续发挥阿富汗邻国协调合作机制等平台作用，加大对阿富汗人道主义支持，推动阿富汗当局搭建广泛包容的政治架构，走上和平重建道路。

第三，聚焦务实合作，加快经济复苏。促进经济增长是地区国家的共同任务。中方愿同各方一道落实全球发展倡议，坚持经济全球化正确方向，反对保护主义、单边制裁、泛化国家安全概念，反对搞“筑墙设垒”、“脱钩断链”，努力把互利合作“蛋糕”做大，让发展成果更多更公平惠及各国人民。

我们要加强高质量共建“一带一路”同各国发展战略和地区合作倡议对接，深入推进贸易和投资自由化便利化，加快口岸基础设施和区域国际物流大通道建设，保障区域产业链供应链稳定畅通。今年是我提出“一带一路”倡议10周年，中方将举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，欢迎各方参加论坛活动，共同把这条造福世界的幸福之路铺得更宽更远。

中方建议扩大本组织国家本币结算份额，拓展主权数字货币合作，推动建立本组织开发银行。中方愿分享市场机遇和发展经验，实施青年职业农民赋能行动，依托中国－上海合作组织大数据合作中心开展数字技术人才培训，举办本组织国家绿色发展论坛。

本组织已经建立起多个务实领域部级会议合作机制，中方也设立了地方经贸合作示范区、农业技术交流培训示范基地等合作平台。要积极发挥这些机制平台作用，全力破解务实合作堵点难点问题，促进本组织国家经济高质量发展。

第四，加强交流互鉴，促进民心相通。多样文明和谐发展是地区国家人民的美好愿景。我们欢迎各方一道落实全球文明倡议，推动不同文明包容共存，促进各国人民相知相亲。

我们要继续深化教育、科技、文化、卫生、体育、媒体等领域合作，支持上海合作组织睦邻友好合作委员会等民间机构工作，举办更多人文交流活动。未来3年，中方将向本组织国家提供1000个国际中文教师奖学金名额和3000个“汉语桥”夏令营名额，邀请100名青年科学家来华参加科研交流。中方还将举办乡村振兴、应对气候变化等主题活动，欢迎各方积极参与。

第五，践行多边主义，完善全球治理。公平、公正是地区国家的一致追求。我们要弘扬全人类共同价值，坚定维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，反对霸权主义和强权政治，推动全球治理朝着更加公正合理的方向发展，在不断促进权利公平、机会公平、规则公平的共同努力中推进人类社会现代化。要支持本组织加强同观察员国、对话伙伴以及联合国等国际和地区组织交往，共同做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。

各位同事！

当前，中国人民正在中国共产党领导下推进中国式现代化建设。中国式现代化主要特征是人口规模巨大、全体人民共同富裕、物质文明和精神文明相协调、人与自然和谐共生、走和平发展道路，创造了人类文明新形态。我们愿以中国式现代化新成就，为包括上海合作组织国家在内的世界各国提供新的发展机遇，推动建设更加美好的世界。

各位同事！

中方祝贺托卡耶夫总统接任元首理事会主席，愿同各成员国一道，积极支持哈方主席国工作。

大道不孤，众行致远。上海合作组织顺应当今时代潮流、契合人类进步方向，一定能够在我们的共同努力下不断发展壮大。

谢谢大家。

(责编：崔译戈、常红)