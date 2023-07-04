2023年7月3日，由人民日报社对外交流合作部组织的“2023澜沧江－湄公河合作媒体峰会”外方嘉宾一行45人到访云南大学，进行交流座谈。

云南大学副校长胡金明对外方嘉宾的到来表示欢迎，他介绍了云南大学百年的发展历程，以及学校在人才培养、科学研究、人文交流等领域与澜湄国家开展合作交流的情况。胡金明表示，学校将不断深化澜湄合作，为区域发展作出更大贡献。相关学院负责人介绍了云南大学开展澜湄研究的情况。

座谈会上，外方嘉宾就关心的问题与我校师生代表进行了深入交流。

学校相关职能部门、学院的负责人，以及外国语学院东南亚语系师生代表、澜湄国家留学生代表参加了交流座谈会。

会后，来宾一行参观了云南大学新闻传播国家级实验教学示范中心。

据悉，“2023年澜沧江－湄公河合作媒体峰会”于2023年6月27日在京举办。会后，人民日报社组织参会外方嘉宾在华开展为期一周的参访研修。此次活动旨在进一步夯实澜湄合作民意基础，增进各国人民之间的友好互信。

(责编：刘叶婷、徐祥丽)