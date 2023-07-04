原标题：动态｜深化“澜湄”交流，共话国际传播

2023年6月28日，2023澜沧江-湄公河合作媒体峰会一行外宾走进中国传媒大学，与中国传媒大学国新班与白杨班的同学们展开了一场别开生面的交流会。本次外方嘉宾涵盖了来自柬埔寨、老挝、缅甸、泰国、越南五国主流媒体的近60位社长、总编辑、资深记者与资深编辑。本次交流会由人民日报社对外合作交流部和中国传媒大学联合主办，由中国传媒大学电视学院承办。活动共分为讲座交流、博物馆参观、嘉宾与师生大合影3个环节。

▲ 参加活动人员大合影

▲ 外宾走入中国传媒大学

人民日报社对外交流合作部副主任徐波，人民日报社对外交流合作部国际合作处副处长赵晓琳，中国传媒大学新闻传播学部副学部长、研究员、国新硕士班班主任胡芳，中国传媒大学电视学院教授、博士生导师吴敏苏，中国传媒大学电视学院党委副书记、研究员程素琴等嘉宾出席本次活动。本次交流会由中国传媒大学电视学院副教授、国际新闻与传播系副主任汤璇主持。

▲ 交流讲座活动现场

讲座交流，共话国际传播

活动开始后，吴敏苏教授首先向澜沧江-湄公河合作媒体峰会的与会嘉宾表示了诚挚的问候，并用两张老照片开启了她的讲述。从大学生活到实习经历，从职业选择到家庭成员，吴老师分享了自己在国际新闻教学领域扎根、深耕的感触，向听众展现了教育带给几代人的转变。

▲ 吴老师讲述中国国际传播现状

结合自身几十年的教学经历，吴敏苏老师详细介绍了学生在英语演讲比赛中拔得头筹，在国际交流项目取得突破，在中国国际传播电台、中国国际电视台的国际新闻传播岗位持续发光发热的故事。

▲ 嘉宾饶有兴趣地聆听讲座

近年来，依托于先进的培养理念、师资团队和实践资源，吴敏苏教授详细介绍了中国传媒大学电视学院实践创新取得的累累硕果。《中国新闻传播大讲堂》《光明影院》《行走中国》《解码中华文化基因》等多个实践创新项目均取得了良好的传播效果。此外，一年一度的“半夏的纪念”大学生影像展，也为锻炼学生实践技能提供了丰富的机会。

随后，光明影院项目志愿者、国新硕士班学生代表陈中瑞为来宾全英文介绍了光明影院项目的相关情况。光明影院项目成立于2017年，每年制作104部无障碍电影，足迹遍布33个省和特别行政区，致力于用口述电影的方式为视障群体提供丰富的精神文化产品。

▲ 陈中瑞讲述《光明影院》志愿服务项目

嘉宾们现场欣赏了由光明影院团队翻译、制作的无障碍电影《哪吒之魔童降世》，丰富的画面配以生动的解说展现了中国动画和无障碍电影的魅力。陈中瑞说：“我们希望通过光明影院项目，让视障群体能够平等地享受文化产品，让欣赏电影成为一种可能。”打通文化盲道，共享文化生活，这是志愿者们一直以来坚守的初心。

最后，《行走中国》项目的参与者、国新硕士班学生代表康怀朔为在座来宾讲解了融视频制作的故事。《行走中国》是中国日报社与中国传媒大学合作推出的融媒体视频项目，至今为止已经发布了60个视频作品，在国内国外的新媒体平台上收获了广泛的关注。该项目通过现代视听技术展现中国大地上的文化遗产、自然风光、风土人情、建设成就等，力图展现一个真实、立体、全面的中国。

▲ 康怀朔分享《行走中国》实践创新项目

康怀朔以《北京地铁》这一集为例，全英文讲解了《行走中国》这一项目的制作流程。学生团队深度参与文案创作、视频拍摄、后期制作的过程，也是运用视听语言展现中国形象的生动实践。“能够亲身参与到讲好中国故事的工作中，我感到非常荣幸。”康怀朔说道。

围绕学校项目、光明影院等话题，与会的外方嘉宾与中国传媒大学的师生展开了深入交流。来自老挝的嘉宾针对中国传媒大学的留学生项目进行提问，希望了解是否有湄公河五国的学生在中传就读。

▲ 现场海外记者的热情交流提问

来自柬埔寨的嘉宾提出建议，希望中国传媒大学能够启动实践项目，以电影或纪录片的形式讲述“澜湄”国家的故事，深入挖掘澜沧江-湄公河对沿岸人民生活的影响。吴敏苏教授对外国记者们的建议与提问，一一做出了回应与解答。

博物馆参观，推动文明互鉴

会议结束后，参会嘉宾在两位英文讲解员的带领下，参观了传媒博物馆，沉浸式感受中国传媒大学的历史变迁。展览厅主要分为三大部分：广播馆、电视馆和电影馆。

在广播馆，讲解员为嘉宾们介绍了无线广播的诞生史，以及现代通讯技术的发展历程。在电视馆，展出的早期电视机设备和相机藏品琳琅满目，嘉宾纷纷驻足拍照留念。讲解员以春节联欢晚会、北京奥运会直播等典型案例为切入点，介绍中国电视事业的发展历程。

各位嘉宾对场馆内的虚拟演播室尤为感兴趣，纷纷参与这一互动体验项目，现场体验电视节目主持人的工作体验。在电影馆，嘉宾们根据展厅中呈现出的时间线，了解世界电影和中国电影的发展历程。在展示中外著名影视作品的海报墙旁，各位嘉宾纷纷同喜欢的电影海报合影留念。

博物馆参观结束后，交流活动在外宾一行的欢声笑语中临近尾声，嘉宾们在登车前与参会师生合影留念，本次交流活动顺利结束。

心得体会，小白杨们有话说

张源

国际新闻传播硕士班

当外方嘉宾带着亲切的微笑对我们说“谢谢”时，我感受到友谊无国界。期待在未来媒体的合作下，澜湄六国携手奋斗，共同建设更为紧密的澜湄国家命运共同体。

孔小雨

国际传播白杨班

我很荣幸能参加此次交流活动，感受澜湄六国媒体之间友好互动。未来，我希望自己能以各位老师和同学们为榜样，成为中国国际传播队伍的一股青年力量。

李卓

国际新闻传播硕士班

在我的观察与记录下，澜湄六国的媒体朋友们在参访过程中积极提问、友好交流。跨越语言与国别的区隔，我们通过自己的力量促进了澜湄六国媒体间的合作交流。

李泽藩

国际传播白杨班

在活动中同外国友人的交流让我们对东南亚湄公河流域国家的新闻媒体发展状况有了一些新的认知，同时我们也对中传在国际新闻传播领域所取得的丰厚教学科研与实践成果有了更加深入的了解，让我们对即将到来的白杨班旅程充满期待。

(责编：刘叶婷、常红)