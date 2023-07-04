人民网罗马7月4日电 （记者谢亚宏）希腊华侨华人妇女会第七届会长团换届典礼在雅典温德姆酒店隆重举行。中国驻希腊使馆办公室主任郭晓宇、领事孙明宇，雅典中国文化中心主任任刃，希腊国家机构副主席、前雅典市副市长伊娃·孔多思塔萨古，欧洲妇女会主席、希中企业商会主席阿芙罗狄忒·布莱塔斯，前雅典市副市长、希中经济商会荣誉主席福迪斯·普罗瓦塔斯，希腊政商界、旅希兄弟侨团、欧洲华人侨团代表、驻希中资企业以及中希各界友好人士近300人参加了当天庆典大会。林叶女士当选新一任会长。

希腊华侨华人妇女会第六届会长徐丽在致辞中回顾了妇女会成立20周年来的峥嵘岁月。协会在大使馆领导的精心指导下，同心协力努力拼搏，希望在林叶会长的带领下，能够继续团结和谐、凝聚侨心，让妇女会更上一层楼。

交接会印之后，新任会长林叶发表致辞。林叶表示，今后将尽职尽责，始终秉承“爱祖国、爱家乡”的优良传统，积极支持配合中国驻希腊使馆的各项工作，遵守希腊法律法规，组织参加相关公益活动，主动回馈当地社会。并与新一届会长团成员一起共同努力、凝聚侨心，发挥海外侨团的作用，维护和关心侨胞的权益需求，让会务取得更新的成果和更大的进步。

中国驻希腊大使馆办公室主任郭晓宇在致辞中代表中国驻希腊大使肖军正对希腊华侨华人妇女会成功换届表示祝贺。他指出，希腊华侨华人妇女会成为促进和谐家庭建设的重要平台，积极组织联谊活动和教育培训，帮助女同胞们更好的融入当地社会，受到广泛好评。希望今后希腊华侨华人妇女会多在当地开展文化和社会公益活动，成为中希友谊的桥梁和纽带，为中希文明交流互鉴、中希友好合作贡献力量。

希腊国家机构副主席、前雅典市副市长伊娃·孔多思塔萨古担任希腊华侨华人妇女会顾问，多年来一直关注支持希腊华人妇女事业的发展。她在致辞中指出，希腊华侨华人妇女会多年来积极组织参与公益事业，为当地社会做出了很多贡献。期望妇女会的姐妹们继续发扬自信、自立、自强的精神，进一步融入希腊社会。

欧洲妇女会主席、希中企业商会主席阿芙罗狄忒·布莱塔斯在致辞中向林叶女士当选会长表示祝贺，希望今后与之深入加强交流与合作，共同在公益、慈善等方面做出更多更大的贡献。

希腊华人华侨福建联合总会会长陈锋代表旅希兄弟侨团发表致辞，他表示，妇女会历届会长和会长团成员一直保持爱国爱乡优良传统，遵守当地法律法规，团结广大旅希妇女同胞，在传播中华文明、回馈希腊当地社会等方面取得了令人瞩目的成绩，极大提高了希腊华人的知名度。特别是近些年来，妇女会发挥其自身优势，举办多项大型活动，积极传播中国文化；开展持续的公益慈善活动，主动回馈当地社会，为促进中希两国友好合作、旅希华人融入希腊社会，作出了不可替代的贡献。

来自中国侨联、浙江省侨办侨联等200多家单位机构发来贺信贺电，林叶为希腊华侨华人妇女会会长团成员颁发了荣誉证书。

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