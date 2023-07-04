图为座谈会现场。 韩帅南 摄

中新网昆明7月3日电 (记者 韩帅南)3日，来自柬埔寨、老挝、缅甸、泰国、越南湄公河五国的30余位媒体代表齐聚云南昆明，调研云南大学、云南省南亚东南亚区域国际传播中心及昆明市文创经济发展等，并与云南媒体从业人员就国际传播、澜湄国家媒体合作、人文交流等方面进行座谈。

云南省位于中国西南，与缅甸、老挝、越南接壤，与泰国和柬埔寨通过澜沧江—湄公河相连，区位优势独特。2022年5月，云南省南亚东南亚区域国际传播中心正式挂牌成立。

在当日举行的座谈会上，泰国电视五台副总裁他汶楠·康可兰(Thawinan Kongkran)建议云南媒体更多地报道、讲述湄公河五国故事，让中国受众更加了解周边国家。

缅甸仰光媒体集团主席吴哥哥(U Ko Ko)建议在澜湄六国间形成一套有效的、稳定的媒体合作机制，以此促进澜湄各国媒体的发展、交流与合作。

缅甸环球新光报总编辑昂杜亚(Aungthu Ya)则期待云南能够举办更多媒体合作研修班与培训班，从而促进澜湄各国之间的人文交流、民心相通。

来自柬埔寨、泰国、缅甸等国的媒体代表还就AI翻译、社交媒体传播、大数据新闻、全媒体指挥调度中心建设等话题进行交流探讨。(完)

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