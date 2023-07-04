孙美琪 郑茜

本站讯 6月29日，来京出席“2023澜沧江—湄公河合作媒体峰会”的湄公河五国32家主流媒体的50余位代表，到访澜湄水资源合作中心，与中方代表就澜湄水资源合作进行深入交流。

水利部国际合作与科技司副司长、一级巡视员、澜湄水资源合作联合工作组中方组长李戈，人民日报社对外交流合作部副主任徐波，老挝记者协会主席沙万坤·拉沙蒙致辞。与会代表观看了李国英部长关于澜沧江水库发挥调峰补枯重要作用的访谈视频及澜湄水库解旱情动漫短片，澜湄水资源合作中心主任郝钊介绍澜湄水资源合作进展。老挝人革党中宣部副部长、《人民报》总编辑万赛·塔汶炎参加交流活动。

李戈指出，澜湄合作因水而生，因水而兴，澜湄合作机制启动以来，澜湄六国水利部门积极落实领导人共识，开展务实合作，取得丰硕成果。作为澜湄流域的一员，中方始终坚持正确义利观，坚持保护与开发并举，以实际行动充分履行义务、担当责任。澜湄六国山水相连，新闻媒体在增进澜湄水资源友好合作交流中发挥了重要的作用，为澜湄水资源合作营造了良好的舆论氛围，也为澜湄水资源合作持续健康发展作出了重要贡献。希望各国媒体朋友通过本次座谈交流，更好地了解澜湄水资源合作，讲好澜湄水资源合作故事，为推动澜湄水资源合作提质升级注入媒体活力，为促进流域各国民心相通增添媒体智慧，为构建澜湄国家命运共同体贡献媒体力量。

徐波对澜湄水资源合作中心的支持表示感谢，她介绍了峰会及代表团有关情况。她指出，本次峰会的主题为“共话民心相通，共迎美好未来”，同饮一江水，命运紧相连，水资源是澜湄六国人民的共同关切。期待通过本次座谈，加深各国媒体同仁对澜湄水资源合作的了解，增进理解互信，讲好“澜湄故事”，发扬“澜湄精神”。

沙万坤·拉沙蒙表示，澜湄合作在提高人民生活水平、推动流域可持续发展发挥了重要作用。媒体是澜湄各国沟通的重要桥梁和纽带，希望澜湄六国持续发挥好主流媒体作用，扩大澜湄合作的影响力，深化沟通交流与合作，促进水资源领域合作提质升级，为流域经济社会可持续发展与构建澜湄国家命运共同体贡献力量。

郝钊向与会媒体代表分享了中国跨界河流合作原则，介绍了澜湄水资源合作进展，特别是澜湄合作机制建立以来水资源合作取得的进展与成果，希望澜湄六国进一步凝聚智慧，创新思路，共享经验，共同谋划并积极落实未来五年水资源领域行动计划，共同为构建新时代澜湄国家命运共同体建设提供水资源支撑与保障。

与会代表还围绕水利水电工程、气候变化减缓与应对、流域可持续发展、生物多样性研究等问题交流座谈。中国国际问题研究院副院长刘卿、清华大学跨境河流水与生态安全研究中心主任田富强、中国水科院教授贾金生参加座谈。

专家们建议，全球气候变化对澜湄地区水资源领域带来深刻影响，要继续加强科学研究，推进信息双向共享，重视发挥水利基础设施作用，促进区域和流域水资源合作，共同提升水资源治理与管理水平，为区域经济社会发展提供水资源安全保障。

(责编：刘叶婷、常红)